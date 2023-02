NYSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

11,80 USD -1,99% (03.02.2023, 22:00)



ISIN Carnival-Aktie:

PA1436583006



WKN Carnival-Aktie:

120100



Ticker-Symbol Carnival-Aktie:

CVC1



NYSE-Symbol Carnival-Aktie:

CCL



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (06.02.2023/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Carnival-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carnival Corp. (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) charttechnisch unter die Lupe.Die Tiefpunkte vom Juni, Oktober und Dezember vergangenen Jahres bei 8,10/6,11/7,53 USD würden zusammen möglicherweise eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation bilden. Interessanterweise finde die untere Umkehr auf Basis des "Corona-Tiefs" bei 7,80 USD statt. Die Rückkehr in den alten Abwärtstrendkanal seit Juni 2021 sowie die Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 9,74 USD) würden bereits für deutliche Hoffnungsschimmer sorgen. Was aus charttechnischer Sicht jetzt noch fehle, sei ein nachhaltiger Spurt über die Hochs bei knapp 11,50 USD. Da diese horizontalen Barrieren gleichzeitig die Nackenlinie der diskutierten Bodenbildung definieren würden, käme eine positive Weichenstellung einem echten Befreiungsschlag gleich. Aus der Höhe der Formation ergebe sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von knapp 5 USD. Im Erfolgsfall definiere der Abwärtstrend seit Juni 2021 (akt. bei 14,82 USD) ein wichtiges Etappenziel. Zusammen mit dem Tief vom März vergangenen Jahres (14,94 USD) entstehe hier sogar ein wichtiger Kreuzwiderstand. Die o. g. Glättung könnten Anleger indes als Stop-Loss auf der Unterseite heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 06.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:10,98 EUR +0,49% (06.02.2023, 08:18)