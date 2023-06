NYSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

15,34 USD +4,21% (13.06.2023, 22:00)



ISIN Carnival-Aktie:

PA1436583006



WKN Carnival-Aktie:

120100



Ticker-Symbol Carnival-Aktie:

CVC1



NYSE-Symbol Carnival-Aktie:

CCL



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (14.06.2023/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Carnival-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von von Carnival Corp. (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) charttechnisch unter die Lupe.Die fehlende Marktbreite sei zuletzt ein wesentlicher Hemmschuh gewesen - insbesondere für US-Aktien. Doch aktuell würden sich immer mehr Titel finden lassen, die gerade größere Bodenbildungen abschließen würden. In diese Kategorie falle auch die Carnival-Aktie. Nach der erfolgreichen unteren Umkehr in Form einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation sei zuletzt zudem der Bruch des Abwärtstrends seit Juni 2021 (akt. bei 12,54 USD) gelungen. Der beschriebene Trendbruch werde durch das jüngste Aufwärtsgap (13,39 USD zu 13,84 USD) zusätzlich untermauert. Rein rechnerisch halte das beschriebene Trendwendemuster ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial bis knapp 17 USD bereit. Die nächsten wichtigen horizontalen Barrieren würden sogar erst bei rund 20 USD warten. Mit Blick auf den nahenden Halbjahreswechsel gelinge dem Papier voraussichtlich die Ausprägung eines sog. "morning stars". Dieses konstruktive Candlestickmuster im 6-Monats-Bereich unterstreiche die diskutierten Trendwendeambitionen der Aktie. Um die gute Ausgangslage nicht zu gefährden, gelte es - je nach Risikoneigung - entweder die o. g. Kurslücke nicht mehr zu schließen oder aber nicht mehr in den angeführten, ehemaligen Abwärtstrend zurückzufallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 14.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:14,22 EUR +0,14% (14.06.2023, 09:16)