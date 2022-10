NYSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (26.10.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Carnival-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carnival Corp. (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) charttechnisch unter die Lupe."false breaks are followed by fast moves!" So laute eine der ältesten Trading-Weisheiten überhaupt, die aktuell bei der Carnival-Aktie möglicherweise eine antizyklische Tradinggelegenheit eröffne. Dank der jüngsten Kursavancen habe der Titel das "Corona-Tief" bei 7,80 USD zurückerobert, wodurch das Setup eines temporären Fehlausbruchs erfüllt sei. Eine technische Aufwärtsreaktion werde zudem durch die aktuelle Indikatorenkonstellation begünstigt. Während der MACD wieder freundlich zu interpretieren sei, liege im Verlauf des RSI inzwischen eine doppelte Divergenz vor - einmal kurzfristig und einmal im Vergleich zu dem o. g. Tief vom März 2020. Die Parallele zum Abwärtstrend seit Juni 2021 (akt. bei 10,78 USD) definiere nun ein erstes Erholungsziel. Für fast noch wichtiger würden die Analysten indes die Hochs bei gut 11 USD halten. In diesem Dunstkreis habe die Aktie im Mai 2020 auch schon einmal ein wichtiges Low ausgeprägt. Da es sich um einen antizyklischen Trade handele, sollten Anleger ein striktes Stop-Management beachten. Das o. g. Tief bei 7,80 USD sei deshalb als Absicherung prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 16.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:8,361 EUR -3,29% (26.10.2022, 08:48)