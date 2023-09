Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



12,04 USD -6,74% (29.09.2023)



Carnival plc (ISIN: US14365C1036, WKN: 264713, Ticker-Symbol: POH3, NYSE-Symbol: CUK) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (29.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Carnival plc (ISIN: US14365C1036, WKN: 264713, Ticker-Symbol: POH3, NYSE-Symbol: CUK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Carnival habe zum ersten Mal seit dem Coronajahr 2020 wieder einen Gewinn erzielt. Doch der Gewinnausblick für das vierte Quartal habe die Erwartungen der Wall Street verfehlt, die den Reiseanbieter mit Kursverlusten abstrafe. Aus technischer Sicht wehe Carnival ein harter Wind um die Ohren.Höhere Treibstoff- und Währungskosten würden den Betrieb belasten. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen werde daher im vierten Quartal zwischen 800 und 900 Millionen Dollar liegen, so Carnival in einer Erklärung am Freitag. Analysten hätten im Durchschnitt mit 950 Millionen Dollar gerechnet."Wir haben zwar schon früher Volatilität bei den Treibstoffpreisen erlebt, aber in den letzten 15 Jahren gab es nur einen Zeitraum, in dem unser Treibstoffpreis so hoch war", habe CEO Josh Weinstein auf der Bilanzpressekonferenz des Unternehmens gesagt. Die Auswirkungen des Gegenwinds durch die Währung und die höheren Gaspreise - die im kommenden Quartal voraussichtlich um 20 Prozent steigen würden - könnten die Gesamtjahresprognose des Unternehmens um bis zu 130 Millionen Dollar beeinträchtigen, so Weinstein.Die starke Nachfrage und die Rekordeinnahmen im dritten Quartal dürften jedoch mehr als genug sein, um diese unerwarteten Ausgaben auszugleichen. Carnival habe seine Prognose für das Jahr 2023 beibehalten, die ein EBITDA von 4,1 bis 4,2 Milliarden Dollar vorsehe.Nach anfänglichen Gewinnen habe die Carnival-Aktie mittlerweile deutlich ins Minus gedreht. Die Aussagen von CEO Weinstein seien zwar positiv, die Angst vor höheren Treibstoffkosten belaste aber die Stimmung.Aus technischer Sicht drängt sich ein Einstieg nicht auf, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur Carnival-Aktie. (Analyse vom 29.09.2023)