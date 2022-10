NYSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (05.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carnival Corp. (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) unter die Lupe.Nachdem am Dienstag die Aktien von Carnival und Co mit deutlichen Kursgewinnen geglänzt hätten - Norwegian Cruise habe angekündigt alle Corona-Tests und Impfvorschriften abzuschaffen -, gehe es nun wieder bergab. Und obwohl die Carnival-Aktie zuletzt bereits ein 30-Jahres-Tief markiert habe, sehe Morgan Stanley weiteres Abwärtspotenzial. Konkret stufe Analyst Jamie Rollo Carnival das Papier des Reiseveranstalters weiterhin mit "underweight" ein und habe das Kursziel von 7 auf 6 USD gesenkt, was rund 18% unter dem aktuellen Kursniveau liege.Die EPS-Prognosen habe Rollo um 13 bis 21% reduziert, nachdem die Ergebnisse für das dritte Quartal schwächere Preise und höhere Kosten als erwartet gezeigt hätten. Obwohl seine monatliche Umfrage unter Reisenvermittlern "gemischt, aber besser als vor ein paar Monaten" sei, bleibe er bei den Kreuzfahrtgesellschaften vorsichtig, so Rollo abschließend.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Carnival-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:7,471 EUR -3,89% (05.10.2022, 21:24)