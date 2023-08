Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: US14365C1036, WKN: 264713, Ticker-Symbol: POH3, NYSE-Symbol: CUK) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (22.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carnival plc (ISIN: US14365C1036, WKN: 264713, Ticker-Symbol: POH3, NYSE-Symbol: CUK) unter die Lupe.Das Börsenjahr 2023 sei bislang eines der Comebacks. Reihenweise würden sich in den Vorjahren abgestürzte Aktien eindrucksvoll zurückmelden. Die Tourismus-Branche sei dabei keine Ausnahme, v.a. Kreuzfahrtaktien wie Carnival hätten kräftig zulegen können.Die Branche profitiere einerseits von einer hohen Nachfrage und einer Rekordzahl an Reisebuchungen. Das führe andererseits dazu, dass sich die in den Corona-Jahren stark unter Druck geratenen Unternehmensbilanzen erholen und Reiseveranstalter mit dem Schuldenabbau beginnen könnten. Von diesen Trends habe in den vergangenen Monaten Kreuzfahrtanbieter Carnival besonders stark profitiert. Die Aktie blicke auf eine eindrucksvolle Rally zurück. Genau die drohe allerdings aufgrund der in den vergangenen Tagen anhaltenden Verluste in schwieriges Fahrwasser zu geraten. Konsolidierungen seien nach steilen Aufwärtsbewegungen nichts ungewöhnliches. Häufig würden diese Korrekturen, wie aktuell bei Carnival zu beobachten, die Form einer Bullenflagge annehmen. Oft genug würden solche Bullenflaggen nach einiger Zeit nach oben aufgelöst und die Rally könne weitergehen. Bei Carnival drohe jedoch das Gegenteil, die Aktie stehe unmittelbar davor, die Flaggenformation nach unten zu verlassen und damit ein Verkaufssignal zu generieren.Die Aufwärtstrendlinie der Trendbeschleunigung im April sei der Konsolidierung bereits zum Opfer gefallen. Streng genommen gelte das im Tageschart auch für den Aufwärtstrend insgesamt, denn der Trendstärkeindikator MACD unter der Signallinie notierend in den negativen Bereich abgerutscht, was einen Abwärtstrend anzeige.Noch notiere die Aktie zwar innerhalb der Bullenflagge, die schwache technische Indikation mache es aber wahrscheinlich, dass Carnival in den nächsten Tagen aus dieser herausfallen könnte. Das Verkaufssignal wäre umso nachhaltiger, wenn das für die Notierung am Freitagabend, also auf Wochenbasis gelten würde.Trotz ansprechender operativer Entwicklungen und einer starken Erholung in der Tourismusbranche drohe der Aufwärtstrend in der Aktie von Carnival ein Ende zu finden. Gelinge es dem Titel nicht, sich innerhalb der Bullenflagge zu behaupten, drohe noch in den kommenden Tagen ein Sell-Trigger aktiviert zu werden.Ein Grund, die laufende Empfehlung des "Aktionärs" in Panik zu verkaufen, sei das freilich nicht: Bei etwa 14 USD liege eine untergeordnete Unterstützung. Mit einem RSI von 37 sei die Korrektur der Aktie außerdem recht weit fortgeschritten. Wer sich in der Aktie bereits engagiert habe, bleibe daher vorerst investiert, so Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.08.2023)