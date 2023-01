NYSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

10,72 USD +0,75% (31.01.2023, 15:46)



ISIN Carnival-Aktie:

PA1436583006



WKN Carnival-Aktie:

120100



Ticker-Symbol Carnival-Aktie:

CVC1



NYSE-Symbol Carnival-Aktie:

CCL



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (31.01.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse der Citigroup:James Hardiman, Analyst der Citigroup, bestätigt das Rating "neutral" für die Aktie von Carnival Corp. (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL).Die jüngste Studie von Citi über die Kreuzfahrtindustrie deute auf eine stetige Verbesserung Ende 2022 und einen positiven Start ins Jahr 2023 hin, so der Analyst in einer Research Note. Royal Caribbean bleibe der Favorit des Unternehmens in der Gruppe, da das Unternehmen "die überzeugendste Balance zwischen Preisgestaltung und Kostenkontrolle" biete. Dennoch sei die Citi der Meinung, dass Kreuzfahrtaktien als Gruppe von "Proxy Trades" zu "überzeugenden langfristigen Investmentnarrativen" geworden seien. Die Dynamik der Kreuzfahrtbranche nach der Pandemie "überwiegt eindeutig" den potenziellen makroökonomischen Gegenwind im Jahr 2023, wobei die aufkeimenden asiatischen und europäischen Narrative bis ins Jahr 2024 reichen würden, so der Analyst.James Hardiman, Analyst der Citigroup, stuft die Carnival-Aktie weiterhin mit "neutral" ein und erhöht das Kursziel von 9,00 USD auf 13,00 USD. (Analyse vom 31.01.2023)Börsenplätze Carnival-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:9,862 EUR +0,57% (31.01.2023, 15:38)