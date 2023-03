Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Carnival-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

8,34 EUR -3,10% (27.03.2023, 17:47)



NYSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

8,92 USD -3,36% (27.03.2023, 17:38)



ISIN Carnival-Aktie:

PA1436583006



WKN Carnival-Aktie:

120100



Ticker-Symbol Carnival-Aktie:

CVC1



NYSE-Symbol Carnival-Aktie:

CCL



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (27.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Carnival Corp. (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der weltgrößte Kreuzfahrten-Konzern Carnival sei auf dem Wege der Besserung. Das US-Unternehmen habe im ersten Quartal sowohl bei den Umsätzen als auch beim Ergebnis die Markterwartungen übertreffen können. Die Amerikaner hätten dabei vor allem von der Aufhebung der Corona-Beschränkungen profitiert.Konkret habe der Kreuzfahrt-Gigant im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/2024 (per Ende Februar) seine Umsätze um rund 173 Prozent (Vorjahr: 1,62 Milliarden Dollar) auf 4,43 Milliarden gesteigert und damit auch die Erwartungen der Analyten geschlagen. Die Experten seien von 100 Millionen weniger ausgegangen, also 4,33 Milliarden Dollar.Auch die Verluste seien nicht so schlimm ausgefallen wie befürchtet. Die Amerikaner hätten einen Verlust von 55 Cents je Aktie verbucht und damit unter den von den Analysten im Vorfeld taxierten 60 Cent Minus gelegen.Diese über den Schätzungen liegenden Zahlen hätten sich durchaus angedeutet. Zum einen habe Carnival bereits im Februar von einer deutlichen EBITDA-Steigerung gesprochen. Zum anderen habe die Deutsche Bank jüngst den Titel zum kurzfristigen Kauf empfohlen und das Argument geliefert, dass die Markterwartungen - mit Blick auf die (heutigen) Q1-Zahlen - nicht allzu hoch seien und es daher Überraschungspotenzial gebe.Die Aktie, die am Montag im frühen US-Handel im Plus gestartet sei, pendle um ihren Vortagesschluss bei 9,24 Dollar. Wichtig wäre aus charttechnischer Sicht ein Sprung über den GD200 (aktuell: 9,57 Dollar) - das wäre dann ein frisches Kaufsignal.Die Zahlen und der Ausblick würden die Hoffnung schüren, dass dem Kreuzfahrt-Giganten Carnival die Wende zum Besseren in diesem Jahr gelingen könne. Dass die Kursreaktion verhalten sei, liege wohl daran, dass die Papiere der weltweiten Nummer 1 bereits im Vorfeld rund zehn Prozent zugelegt hätten.Investierte Anleger bleiben an Bord, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Etwaige Neueinsteiger mit einer Affinität für diese Branche sollten besser abwarten, bis die Aktie den GD200 (aktuell: 9,57 Dollar) überwinde. (Analyse vom 27.03.2023)