Börsenplätze Carnival ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carnival ADR-Aktie:

13,00 EUR 0,00% (23.06.2023, 11:50)



NYSE-Aktienkurs Carnival ADR-Aktie:

14,23 EUR -0,63% (22.06.2023)



ISIN Carnival ADR-Aktie:

US14365C1036



WKN Carnival ADR-Aktie:

264713



Ticker-Symbol Carnival ADR-Aktie:

POH3



NYSE Ticker-Symbol Carnival ADR-Aktie:

CUK



Kurzprofil Carnival Corporation & plc:



Carnival (ISIN: US14365C1036, WKN: 264713, Ticker-Symbol: POH3, NYSE-Symbol: CUK) ist ein Unternehmen für Freizeitreisen. Das Unternehmen ist ein Kreuzfahrtunternehmen mit globalen Kreuzfahrtgästen und ein Anbieter von Urlaubsreisen zu allen Kreuzfahrtzielen auf der ganzen Welt. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Nordamerika, EAA, Cruise Support und, Tour und andere.



Das Segment Nordamerika des Unternehmens umfasst Carnival Cruise Line, Holland America Line, Princess Cruises (Princess) und Seabourn. Das Segment Kreuzfahrtunterstützung des Unternehmens umfasst bestimmte Hafen- und zugehörige Einrichtungen und andere Dienstleistungen, die zugunsten seiner Kreuzfahrtmarken erbracht werden, sowie die Vertriebs-, Verwaltungs- und allgemeinen Kosten von Fathom.



Das EAA-Segment umfasst AIDA Cruises (AIDA), Costa Cruises (Costa), Cunard, P&O Cruises (Australien), P&O Cruises (Großbritannien) und den Schiffsbetrieb von Fathom. Das Segment Tour and Other repräsentiert die Hotel- und Transportaktivitäten der Holland America Princess Alaska Tours und drei Schiffe, die das Unternehmen Bareboat Charter an unabhängige Unternehmen anbietet. (23.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die ADR-Aktie von Carnival Corporation & plc (ISIN: US14365C1036, WKN: 264713, Ticker-Symbol: POH3, NYSE-Symbol: CUK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tourismus- und Kreuzfahrtaktien hätten bei Investoren zuletzt hoch im Kurs gestanden. Anleger würden mit einiger Berechtigung, wie die optimistischen Einkaufsmanagerindices im Dienstleistungsbereich zeigen würden, auf eine starke Sommersaison und eine hohe Nachfrage nach Urlaubsreisen wetten. Von der Aufbruchsstimmung habe vor allem Carnival profitiert, das mit seinem Vierteljahresbericht am Montag beweisen müsse, vom großen Interesse auch finanziell zu profitieren.Der Turnaround des globalen Tourismusgeschäfts laufe. Angesichts der weltweit hohen Inflationsraten sinke zwar die Konsumlaune, die Reiselust zeige sich davon bislang aber nicht betroffen. Die Nachfrage sei hoch, Rückenwind für Carnival, Norwegian Cruises und Co, deren Papiere in den vergangenen Wochen stark hätten zulegen können.Mit dem Vierteljahresbericht in der Vorbörse am Montag müsse Carnival nun beweisen, dass der Vertrauensvorschuss berechtigt sei. Nach einem zufriedenstellenden Quartalsreport vor drei Monaten, vor allem die Erlöse zeigten mit einem Plus von 167 Prozent gegenüber dem Vorjahr eine gewaltige Erholung, müsse der auf Kreuzschifffahrten spezialisierte Tourismuskonzern zeigen, dass die Erholung mit unveränderter Dynamik anhalte.Nach Umsätzen in Höhe von 4,4 Mrd. Dollar im Vorquartal würden nun rund 4,8 Mrd. Dollar erwartet. Das entspräche gegenüber dem Vorjahreszeitraum einem Plus von 99 Prozent und würde die besten drei Monate seit Beginn der Corona-Pandemie bedeuten. Mit einem profitablen Geschäft sei allerdings noch nicht zu rechnen: Nach Verlusten von 0,55 Dollar pro Aktie liege die Schätzung nun bei einem Minus von 0,34 Dollar. Das würde zwar eine operative Verbesserung bedeuten, helfe Carnival aber kaum, seinen mit einer Nettoverschuldung von 31 Mrd. Dollar gewaltigen Schuldenberg abzutragen.Sollte der Kreuzfahrtanbieter also nicht völlig überraschend einen Rückkehr in die Gewinnzone vermelden können, dürften sich Investoren auch dafür interessieren, wie es um die Liquidität und die Refinanzierungsmöglichkeiten des Konzerns stehe - insbesondere vor dem Hintergrund weiter steigender Zinsen.Das wäre ganz im Sinne der Aktie, der erst kürzlich ein Golden Cross gelungen sei, und auch bereits investierter Anleger, die im Falle eines Misserfolgs den von "Der Aktionär" empfohlenen Stopp bei etwa 11,40 Dollar beachten sollten.Die Hürde, die Erwartungen des Marktes zu schlagen, liege nicht allzu hoch. Das dürfte das Mindeste sein, den Kursanstieg der letzten Wochen zu rechtfertigen. Um die Aufbruchsstimmung in der Branche aber nicht zu gefährden, dürfe Carnival auch mit Rücksicht auf die prekäre Finanzlage beim Ausblick keinesfalls patzen. Vor allem müsse schnell ein überzeugender Plan her, wie man wieder profitabel wirtschaften wolle.Gelingt es dem Management, diese Sorgen zu adressieren, steht weiteren Kursgewinnen in der laufenden Empfehlung von "Der Aktionär" (+38 Prozent) nichts im Wege, so Max Gross. (Analyse vom 23.06.2023)