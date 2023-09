NYSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

15,46 USD +2,79% (19.09.2023, 15:44)



ISIN Carnival-Aktie:

PA1436583006



WKN Carnival-Aktie:
120100

120100



Ticker-Symbol Carnival-Aktie:
CVC1

CVC1



NYSE-Symbol Carnival-Aktie:
CCL

CCL



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient.



Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (19.09.2023/ac/a/n)



Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von Truist:C. Patrick Scholes, Analyst von Truist, stuft die Aktie von Carnival Corp. (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) in einer aktuellen Aktienanalyse von "sell" auf "hold" hoch.Obwohl Carnival "immer noch unser relativer Underperformer" im Kreuzfahrtbereich sei, habe der Analyst gesagt, dass es "offen gesagt schwierig ist, ein "sell"-Rating zu verteidigen, wenn man glaubt, dass steigende Gezeiten alle Boote heben werden". Europa zeige die größte Stärke für 2024 und Carnival habe das größte Engagement in diesem Markt, so Scholes. Er habe hinzugefügt, dass er immer noch das größte Maß an neuer Konkurrenz für Carnival durch den "Branchendisruptor" MSC Cruises kommen sehe.C. Patrick Scholes, Analyst von Truist, stuft die Carnival-Aktie von "sell" auf "hold" herauf. Das Kursziel werde von 16,00 auf 17,00 USD angehoben. (Analyse vom 19.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:14,28 EUR +1,42% (19.09.2023, 16:06)