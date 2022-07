Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Carnival-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

8,979 EUR +0,56% (29.07.2022, 12:37)



NYSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

9,10 USD +2,82% (28.07.2022, 22:00)



ISIN Carnival-Aktie:

PA1436583006



WKN Carnival-Aktie:

120100



Ticker-Symbol Carnival-Aktie:

CVC1



NYSE-Symbol Carnival-Aktie:

CCL



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (29.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carnival Corp. (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) unter die Lupe.Royal Caribbean (ISIN: LR0008862868, WKN: 886286) habe am Donnerstag mit starken Q2-Zahlen positiv überrascht. Sowohl die Erlöse als auch das Ergebnis der weltweiten Nummer Zwei (nach Carnival) hätten die Markterwartungen geschlagen.Konkret habe Royal Caribbean im Berichtszeitraum einen bereinigten Verlust von 2,08 Dollar pro Aktie bei Erlösen in Höhe von 2,18 Mrd. Dollar verzeichnet. Das sei jeweils besser als von den Analysten im Vorfeld prognostiziert. Die Experten hätten mit Einnahmen von lediglich 2,11 Mrd. Euro gerechnet, beim Ergebnis seien sie von einem höheren Verlust von 2,20 Dollar je Aktie ausgegangen. Und: Der operative Cashflow und das EBITDA, also der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen, hätten jeweils in de Pluszone gelegen.Erfreulich sei indes die Prognose für das laufende dritte Quartal. Das US-Unternehmen erwarte einen bereinigten Gewinn pro Aktie zwischen fünf Cent und 25 Cent - das wäre dann die ersten schwarzen Zahlen seit Dezember 2019. Der Umsatz könnte zwischen 2,9 Mrd. und drei Mrd. US-Dollar liegen, so das Unternehmen. "Wir sehen weiterhin eine robustes und weiter anziehende Nachfrage für Kreuzfahrten und den kostenpflichtigen Zusatzleistungen an Bord", habe CEO Jason Liberty gesagt.Die Buchungen für das H2 würden über denen von 2019 liegen, habe Royal Caribbean hinzugefügt. Für das Jahr 2023 seien derzeit alle Quartale innerhalb historischer Bandbreiten zu Rekordpreisen gebucht. Ein Teil des Preisanstiegs hinge jedoch mit der Inflation zusammen, habe Liberty gesagt.Die Zahlen von Royal Caribbean seien überaus erfreulich und würden Hoffnung machen, dass der Branche womöglich ein Comeback bevorstehe. Jedoch seien die Risikofaktoren wie eine (drohende) Rezession, die hohe Verschuldung der Kreuzfahrt-Unternehmen und auch die Corona-Problematik nicht von der Hand zu weisen.DER AKTIONÄR habe in der Vergangenheit auf Marktführer Carnival gesetzt - die Aktie sei ausgestoppt worden. Kurzum: Ein Neueinstieg drängt sich derzeit, auch mit Blick auf das Chartbild, nicht auf, allerdings wandern beide Kreuzfahrt-Titel auf die Watchlist, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 29.07.2022)