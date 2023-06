Börsenplätze Carnival-Aktie:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Kreuzfahrt-Giganten Carnival Corp. (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) unter die Lupe.Die Carnival-Aktie habe ihren jüngsten Rücksetzer - trotz der starken Zahlen zum zweiten Quartal - mit dem gestrigen Handelstag wieder wettgemacht. Rund neun Prozent sei es für den weltweit größten Kreuzfahrtanbieter aufwärts gegangen. Grund dafür dürfte ein positiver Analystenkommentar sein. Und es gebe noch eine News, die dem Markt gefalle.Carnival-Chef Josh Weinstein wolle die Struktur des weltgrößten Kreuzfahrtunternehmens umbauen. Die sechs größten Kreuzfahrtmarken, die rund 90 Prozent der Kapazitäten ausmachen würden, sollten nun direkt an den Konzern-Boss berichten, wie "Cruise Industry News" jüngst berichtet habe. So könne man schneller agieren und auf die Anforderungen und Möglichkeiten des Marktes reagieren, so der Firmenchef.Derweil habe das amerikanische Analystenhaus Stifel seine Kaufempfehlung für Carnival bekräftigt und dabei das Kursziel von 18,00 auf 20,00 Dollar angehoben. Nach der Vorgabe hätte der im S&P 500 gelistete Tourismus-Titel weitere rund 23 Prozent Luft nach oben - ausgehend vom gegenwärtigen Kursniveau.Auch DER AKTIONÄR sei weiterhin zuversichtlich für die Carnival-Aktie. Klar, einige Anleger hätten nach der jüngsten Rally noch bessere Zahlen erwartet und im Sinne von "Sell the Facts" Kasse gemacht. Die gestrige Erholung bei ordentlichem Handelsvolumen zeige jedoch, dass mit Blick auf die starken (langfristigen) Aussichten offenbar viele Investoren zurückgekehrt seien.Kurzum: Engagierte Anleger bleiben einfach weiter sorgenfrei an Bord der Carnival-Aktie, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Der Stopp-Kurs der AKTIONÄR-Empfehlung (09/2023) sei jüngst auf Einstand bei 10,50 Euro nachgezogen worden. (Analyse vom 28.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link