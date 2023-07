NYSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (03.07.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von Analyst David Katz von Jefferies & Co:David Katz, Analyst von Jefferies & Co, stuft die Aktie von Carnival Corp. (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) von "hold" auf "buy" herauf.Der Führungswechsel und die Erholung von Angebot und Nachfrage würden zu einer deutlichen Verlagerung von Schulden zu Aktienwerten führen und sollten die Aktien als breiter investierbar positionieren, was sich über mehrere Jahre hinziehen könnte, so der Analyst in einer Research-Note an die Anleger. Trotz der Rally, die Carnival seit Jahresbeginn hingelegt habe, "liege der Weg von einem guten Trade zu einem langfristigen Investment Case noch vor uns", so das Unternehmen. Carnival erwarte in den nächsten drei Jahren einen durchschnittlichen Cashflow von 5 Mrd. USD aus dem operativen Geschäft und dürfte durchschnittlich 3 Mrd. USD des bereinigten freien Cashflows zur Schuldentilgung bis 2026 einsetzen.David Katz, Analyst von Jefferies & Co, stuft die Aktie von Carnival von "hold" auf "buy" hoch und erhöht das Kursziel von 9 auf 25 USD. (Analyse vom 30.06.2023)Börsenplätze Carnival-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:17,25 EUR 0,00% (03.07.2023, 13:41)