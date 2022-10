Börsenplätze Carnival-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

8,213 EUR +11,18% (18.10.2022, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

8,08 USD +11,14% (18.10.2022, 22:00)



ISIN Carnival-Aktie:

PA1436583006



WKN Carnival-Aktie:

120100



Ticker-Symbol Carnival-Aktie:

CVC1



NYSE-Symbol Carnival-Aktie:

CCL



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (18.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carnival Corp. (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) unter die Lupe.Die seit der Corona-Krise stark gebeutelten Kreuzfahrt-Aktien würden heute an der Wall Street mächtig aufdrehen. Mit zweistelligen Kursgewinnen schiebe sich die Carnival-Aktie an die Spitze im S&P 500. An den Quartalszahlen könne es nicht liegen, denn die veröffentlicht der Konzern erst kommende Woche. Aber es gebe andere Gründe, warum Anleger auf die Aktie setzen würden.Sicher schwimme die Aktie auf der Welle der positiven Zahlenflut mit, die die aktuelle Bilanzsaison in den USA bringe. Allerdings würden auch andere Themen das Papier anschieben, mehrere könnten mit der Teuerung zu tun haben.Der CEO der Bank of America, Brian Moynihan, habe bei der Bekanntgabe der eigenen Zahlen gestern Optimismus versprüht, was die Entwicklung des US-Konsums angehe. Die Verbraucherausgaben über Karten und Konten seiner Bank seien im September und Anfang Oktober um 10% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Ein positives Zeichen für den Kreuzfahrtsektor, der auch vom Konsum lebe.Außerdem könnten Anleger darauf wetten, dass die Inflation - die im letzten Monat heiß gelaufen sei und eine wahrscheinliche Zinserhöhung im November angedeutet habe - ihren Höhepunkt bald erreicht habe und die FED die Zinsen bald nicht mehr anheben werde. Das wäre eine gute Nachricht für die hoch verschuldeten Kreuzfahrtkonzerne, die aufgrund der steigenden Zinsen unter ihren Schulden ächzen würden.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link