Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen.



Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (21.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carnival Corp. (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) unter die Lupe.Der weltgrößte Kreuzfahrten-Konzern Carnival Corporation habe heute besser als erwartete Geschäftszahlen vorgelegt. Der Verlust sei geringer als befürchtet ausgefallen. Obwohl auch der Ausblick der Amerikaner vorsichtiger als noch vor wenigen Monaten ausfalle, schiebe sich die Carnival-Aktie im S&P 500 hinter Nike an die Spitze der Tagesgewinner.Carnival habe im vierten Quartal einen Verlust von 1,1 Milliarden Dollar gemacht. Der Kreuzfahrten-Anbieter habe einen bereinigten Verlust von 0,85 Dollar pro Aktie gemeldet. Das seien 0,04 US-Cent besser als die Konsenserwartungen.Derweil sei der Umsatzsprung von fast 200 Prozent gegenüber dem Corona-geschwächten Vorjahr auf 3,84 Milliarden Dollar um 110 Millionen Dollar hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Auslastung von Kreuzfahrt-Schiffen habe sich leicht auf 19 Prozent des Niveaus vor der Pandemie verbessert. Beim Ausblick bleibe Carnival etwas vorsichtiger als noch vor ein paar Monaten.CEO Josh Weinstein bleibe hinsichtlich der Aussichten für 2023 jedoch optimistisch. "Das Buchungsvolumen hat sich nach der Lockerung der Corona-Beschränkungen erhöht, die Stornierungen gehen weltweit zurück, und wir haben eine messbare Verbesserung der Buchungskurve bei allen Marken festgestellt", habe er gesagt.Der Carnival-Chef habe hinzugefügt, dass das Unternehmen im Jahr 2023 bei steigenden Belegungsquoten weiter in Richtung Rentabilität und Schuldenabbau tendieren sollte. Eine Reihe kleinerer, weniger effizienter Schiffe solle in den kommenden Monaten aus der Flotte ausscheiden.Die Aktien von Carnival Corp. würden kurz nach der Veröffentlichung der Q4-Ergebnisse am Mittwoch um mehr als vier Prozent steigen und ihren Tagesgewinn im Verlauf noch auf plus sechs Prozent ausbauen.Auch wenn die Zahlen zum vierten Quartal von Carnival etwas besser als befürchtet ausgefallen seien, bleibe ein enormer Verlust. Auch der Chart verspreche noch keine Besserung. Die Carnival-Aktie laufe seit dem Sommer in einer breiten Seitwärtsrange. Eine Besserung wäre erst nach der Überwindung des GD200 und der 12-Dollar-Marke in Sicht.Anleger machen weiterhin einen Bogen um den Tourismus-Titel, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.12.2022)