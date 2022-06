Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carnival Corp. (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) unter die Lupe.Inflations- und Rezessionsängste hätten die Carnival-Aktien zuletzt unter Druck gesetzt und gar unter die psychologisch wichtige 10-Dollar-Marke fallen lassen. Am vergangenen Freitag sei es immerhin zu einer Erholungsbewegung gekommen. Grund dafür könnte eine frische Partnerschaft des Kreuzfahrt-Giganten mit dem US-Hotel-Casino-Betreiber MGM sein.Konkret würden die beiden US-Unternehmen auf dem Geschäftsfeld der Sportwetten und des Glücksspiels kooperieren wollen. Im Rahmen der Vereinbarung würden zukünftig auf den Carnival-Schiffen digitale und bargeldbasierte Wettoptionen angeboten."Wir sind sehr stolz darauf, dass wir unseren Gästen durch unsere Partnerschaft mit BetMGM Sportwetten und iGaming auf hoher See bieten können", habe Marty Goldman, Vice President of Global Casino Operations bei Carnival, in einer Erklärung gesagt.Vor allem das Online-Glücksspiel komme zunehmend in Mode. Goldman Sachs etwa prognostiziert, dass der Markt für Online-Sportwetten bis 2033 einen Jahresumsatz von 39 Milliarden Dollar erreichen könnte - im Vergleich zu weniger als eine Milliarde Dollar im Jahr 2021.Die Carnival-Aktie habe am Freitag mehr als neun Prozent zulegen können.Zugegeben: Der jüngste Absturz des Kreuzfahrt-Titels stimme bedenklich. "Der Aktionär" habe den Anlegern geraten, bei 11,50 Euro (Stopp-Loss-Kurs) von Bord zu gehen und damit die Verluste zu begrenzen. Wie das Quartal (Q2) gelaufen sei und wie die weiteren Aussichten seien, würden Investoren am kommenden Freitag, 24. Juni erfahren.Kurzum: Aktuell ist es ratsam, die Entwicklung weiterhin von außen zu beobachten, da auch das Chartbild negativ aussieht, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.06.2022)