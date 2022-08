Börsenplätze Carnival-Aktie:



Carnival Corp. & plc ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Carnival plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Symbol: CUKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Carnival-Konkurrent Norwegian Cruise habe zuletzt mit wenig überzeugenden Zahlen und vor allem einem schwachen Ausblick den Kreuzfahrt-Sektor belastet. Dennoch habe Carnival in der vergangenen Woche mehr als zehn Prozent zulegen können. Doch zum Wochenauftakt gerate der Kreuzfahrt-Titel aufgrund einer negativen Analystenstimme erneut unter Druck.HSBC-Analyst Ali Naqvi habe am Montag seine Verkaufsempfehlung für die Carnival-Aktie bekräftigt und dabei das Kursziel von 7,70 Dollar auf 6,80 Euro reduziert. Daran gemessen hätten die Papiere gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag bei 10,72 Dollar mehr als 35 Prozent Abwärtspotenzial. Die Schulden- und Kostenprobleme dürften die Aktie aus Sicht des Analysten weiterhin unter Druck setzen.Naqvi habe zwar eingeräumt, dass die Buchungen stark und während des Sommers stetig gestiegen seien. Er bleibe jedoch aufgrund einer drohenden Rezession skeptisch für den Kreuzfahrt-Titel. Diese würde die Nachfrage stark einschränken und auch möglicherweise zu Stornierungen führen, die wiederum Liquiditätsprobleme verursachen könnten.Auch seien aufgrund der hohen Verschuldung weitere Kapitalerhöhungen nicht ausgeschlossen - ebenso wenig wie potenzielle Schiffs-/Markenverkäufe. Und: "Das Unternehmen hat in den nächsten zwei Jahren einige beträchtliche Schulden fällig, die es zu höheren Zinssätzen refinanzieren muss, was die Schuldenkosten für das Unternehmen weiter erhöht", so der HSBC-Analyst abschließend.Es spreche derzeit wenig für die Carnival-Aktie. Aufgrund der immensen Schulden würden weitere Kapitalmaßnahmen drohen, zumal auch ein möglicher rezessionsbedingter Nachfrage-Einbruch die Liquiditätsseite schwächen könnte. Und auch das Corona-Thema sei noch längst nicht vom Tisch.Kurzum: Die Carnival-Aktie, die vor einiger Zeit ausgestoppt wurde, ist derzeit kein Kauf, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link