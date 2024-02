Börse Stuttgart-Aktienkurs Carnival ADR-Aktie:

Kurzprofil Carnival plc:



Carnival plc (ISIN: US14365C1036, WKN: 264713, Ticker-Symbol: POH3, NYSE-Symbol: CUK) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (06.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carnival plc (ISIN: US14365C1036, WKN: 264713, Ticker-Symbol: POH3, NYSE-Symbol: CUK) unter die Lupe.Schlechter hätte das Jahr für den weltgrößten Kreuzfahrtanbieter Carnival nicht beginnen können. Erst kürzlich habe das Unternehmen die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr senken müssen, was zu einer Beschleunigung des anhaltenden Abwärtstrends geführt habe. Dadurch stehe die Aktie nun kurz davor, zwei wichtige Unterstützungen zu durchbrechen.Der ursprünglich angestrebte bereinigte Jahresgewinn für das laufende Geschäftsjahr von 93 Cent pro Aktie werde um sieben bis acht Prozent niedriger ausfallen, habe der Konzern am vergangenen Dienstag mitgeteilt. "Angesichts der jüngsten Entwicklungen ändert das Unternehmen die Reiserouten für zwölf Schiffe, die bis Mai 2024 das Rote Meer passieren sollten", habe es zur Begründung der Mehrkosten geheißen. Die Schiffe müssten aufgrund der Angriffe der Huthi-Rebellen das Rote Meer umfahren.Nachdem die Carnival-Aktie Ende des letzten Jahres ein Doppeltes-Top gebildet habe, drohe sie nun unter die Unterstützung bei 14 Dollar zu fallen. Damit würde der Kurs höchstwahrscheinlich auch den GD200, welcher derzeit bei 13,85 Dollar verlaufe, unterschreiten. Die nächsten Haltemarken wären dann das Tief vom 21. November 2023 bei 12,88 Dollar und das Tief vom 6. November bei 11,02 Dollar. Dies würde einem weiteren Kursrückgang von rund 24 Prozent entsprechen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Carnival ADR-Aktie: