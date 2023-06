Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (26.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carnival Corp. (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) unter die Lupe.Der Reiseveranstalter habe am Montag besser als erwartete Geschäftszahlen präsentiert. Sowohl die Umsätze als auch das Ergebnis des weltgrößten Anbieters von Kreuzfahrten hätten über den Marktschätzungen gelegen. Obwohl auch der Ausblick der Amerikaner besser als noch vor wenigen Monaten ausfalle, verliere die Aktie deutlich.Carnival habe im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023 (per Ende Mai) einen Verlust von rund 400 Mio. Dollar eingefahren. Das entspreche einem Minus von 32 Cent je Aktie und habe über den Prognosen der Analysten gelegen, die im Vorfeld von 34 Cent ausgegangen seien.Auch die Erlöse hätten die Erwartungen der Experten geschlagen. Während die Analysten die Einnahmen im zweiten Quartal mit rund 4,8 Mrd. Dollar taxiert hätten, habe der US-Branchenprimus einen Umsatz in Höhe von 4,9 Mrd. Dollar ausgewiesen. Dabei hätten sowohl die hohe Nachfrage als auch die gleichzeitig höheren Ticketpriese (im 2019er-Vergleich) geholfen. Letztere seien auch dank des Einsatzes von 14 neuen Schiffen seit Corona-Beginn erzielt worden.Carnival rechne nun mit einem bereinigten Jahresverlust pro Aktie zwischen 8 Cent und 20 Cent. Die bisherige Prognose habe einen Verlust in einer Bandbreite von 28 bis 44 Cent vorgesehen.Die Zahlen seien stark gewesen und auch der Ausblick besser als gedacht. Dass die Aktie dennoch falle, dürfte nach der jüngsten fulminanten Kursrally vor allem ein Fall von "Sell on good News" sein.Kurzum: Engagierte Anleger bleiben weiter an Bord und können mit der Kreuzfahrt-Aktie sorgenfrei über die Weltmeere touren, so Carsten Kaletta vom "Der Aktionär". Grund: Der Stopp-Kurs der AKTIONÄR-Empfehlung (09/2023) sei jüngst auf Einstand bei 10,50 Euro nachgezogen worden. (Analyse vom 26.06.2023)