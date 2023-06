Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Carnival (ISIN: US14365C1036, WKN: 264713, Ticker-Symbol: POH3, NYSE-Symbol: CUK) ist ein Unternehmen für Freizeitreisen. Das Unternehmen ist ein Kreuzfahrtunternehmen mit globalen Kreuzfahrtgästen und ein Anbieter von Urlaubsreisen zu allen Kreuzfahrtzielen auf der ganzen Welt. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Nordamerika, EAA, Cruise Support und, Tour und andere.



Das Segment Nordamerika des Unternehmens umfasst Carnival Cruise Line, Holland America Line, Princess Cruises (Princess) und Seabourn. Das Segment Kreuzfahrtunterstützung des Unternehmens umfasst bestimmte Hafen- und zugehörige Einrichtungen und andere Dienstleistungen, die zugunsten seiner Kreuzfahrtmarken erbracht werden, sowie die Vertriebs-, Verwaltungs- und allgemeinen Kosten von Fathom. Das EAA-Segment umfasst AIDA Cruises (AIDA), Costa Cruises (Costa), Cunard, P&O Cruises (Australien), P&O Cruises (Großbritannien) und den Schiffsbetrieb von Fathom. Das Segment Tour and Other repräsentiert die Hotel- und Transportaktivitäten der Holland America Princess Alaska Tours und drei Schiffe, die das Unternehmen Bareboat Charter an unabhängige Unternehmen anbietet. (15.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die ADR-Aktie von Carnival Corporation & plc (ISIN: US14365C1036, WKN: 264713, Ticker-Symbol: POH3, NYSE-Symbol: CUK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In Erwartung einer starken Urlaubssaison seien Kreuzfahrtaktien im Aufwind. Mit einem Plus von nahezu 100 Prozent seit Jahresanfang stünden Carnival und Norwegian Cruises bei Anlegern besonders hoch im Kurs - auch im berüchtigten Internetforum WallstreetBets.Der Ausbruch der Corona-Pandemie habe aufgrund weltweiter Reisebeschränkungen Tourismusaktien besonders stark einbrechen lassen. Nachdem wiederholt Corona-Ausbrüche auf Kreuzfahrtschiffen Schlagzeilen gemacht hätten, hätten Anleger die Aktien fallen lassen wie heiße Kartoffeln, die Verluste hätten sich zeitweise auf 90 Prozent summiert.Spätestens seit dem Ende der letzten Pandemiewelle erhole sich der weltweite Tourismus wieder und mit ihm auch die Nachfrage nach Kreuzfahrten. Die schlimmsten Befürchtungen, dass Corona das Ende der Kreuzschifffahrt bedeuten könnte, hätten sich nicht erfüllt. Durch umfangreiche Kapitalmaßnahmen hätten große Player der Branche ihr Überleben sichern können.Die hohen Inflationsraten hätten zwar die Konsumlaune vieler Verbraucherinnen und Verbraucher getrübt, nicht aber deren Reiselust. Im Unterschied zu den Einzelhandelsumsätzen würden sich die Gastronomie- und Reiseausgaben weiter im Aufwind befinden. Das sorge seit Mitte letzten Jahres für großes Interesse an Tourismusaktien, allen voran den Papieren von Kreuzfahrtanbietern. Dieser Trend habe sich seit Jahresbeginn noch einmal deutlich beschleunigt: Carnival und Norwegian Cruises hätten sich mit einem Plus von etwa 95 Prozent fast verdoppeln können.So wette beispielsweise User MrKrustySocks mit nicht weniger als 40.000 Dollar darauf, dass Carnival nächste Woche ein starkes Quartalsergebnis werde präsentieren können und in Reaktion darauf kräftig steigen werde. Sollte die Aktie allerdings am 30. Juni bzw. spätestens am 14. Juli unter 15 Dollar schließen, würden die Optionen wertlos verfallen.Für ein Breakeven müsse die Aktie mindestens einen Kurs von 16,17 Dollar schaffen - das sei mit Blick auf die vom Optionsmarkt eingepreiste Kursbewegung von 13,8 Prozent bis zum 30. Juni drin. Die Wette von MrKurstySocks sei nur eine von vielen. Das beweise auch die außergewöhnlich hohe Aktivität am Optionsmarkt: Calls auf Kreuzfahrtaktien würden aktuell weg wie geschnitten Brot gehen - das treibe die Kurse, denn die Verkäufer der Optionen müssten, um sich gegen Verluste abzusichern, die Aktie kaufen (sog. Delta-Hedging).Die Kombination aus Erwartung einer starken Urlaubssaison, in den vergangenen Jahren starken gesunkenen Kursen und dem seit Kurzem großen Interesse auch äußerst risikoreich agierender Privatanleger treibe bei Kreuzfahrtaktien die Kurse.Ein Ende der Rally ist zwar noch nicht in Sicht, aufgrund der enormen Gewinne seit Jahresanfang dürften die Aktien aber zunehmend anfällig für Gewinnmitnahmen sein, so Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.06.2023)