Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (14.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carnival Corp. (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) unter die Lupe.Die Kreuzfahrten-Konzerne überbieten würden sich mit immer größeren Schiffen. Vor kurzem sei das größte Kreuzfahrt-Schiff der Welt zu seiner Jungfern-Fahrt gestartet. Die 'Icon of the Seas' von Royal Caribbean sei 20 Decks hoch und 365 Meter lang. Der Vergnügungs-Dampfer fahre mit LNG-Flüssiggas. Auch Carnival rüste seine Flotte mit neuen Riesen-Schiffen auf.Die Corona-Krise habe die Kreuzfahrt-Branche massiv getroffen, die meisten Schiffe hätten monatelang brach gelegen. Mittlerweile habe sich die Branche wieder erholt. Neue Schiffe mit modernen, saubereren Antrieben sollten Neukunden locken. Doch neue Probleme würden belasten. Erst kürzlich habe Carnival seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr senken müssen. Der ursprünglich angepeilte bereinigte Jahresgewinn für das laufende Geschäftsjahr von 93 Cent pro Aktie werde um 7 bis 8% niedriger ausfallen, habe der Konzern mitgeteilt.Ein Blick auf den Kursverlauf der beiden Kreuzfahrt-Konzerne der vergangenen zwölf Monate zeige einen sehr ähnlichen Verlauf. Beide lägen im Plus, Royal Caribbean habe Carnival allerdings outperformed. Gerade in den vergangenen acht Wochen zeige die Carnival-Aktie doch Schwächen. Am Mittwoch kämpfe sie mit der 200-Tage-Linie, die bei 15,04 USD verlaufe. Zeitweise sei der Aida-Konzern bereits mit 14,85 USD darunter gerutscht. Sollte die charttechnisch wichtige Marke nachhaltig unterschritten werden, müsste mit weiteren Kursverlusten gerechnet werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Carnival-Aktie: