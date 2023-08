NYSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

16,18 USD -2,59% (16.08.2023, 22:00)



ISIN Carnival-Aktie:

PA1436583006



WKN Carnival-Aktie:

120100



Ticker-Symbol Carnival-Aktie:

CVC1



NYSE-Symbol Carnival-Aktie:

CCL



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (16.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carnival Corp. (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) unter die Lupe.Die Carnival-Aktie sei auf Drei-Monats-Sicht gut gelaufen. Konkret habe das Papier des weltweit größten Kreuzfahrt-Anbieters rund 58% zugelegt. Doch zuletzt sei es in einem schwächelnden Gesamtmarkt abwärts gegangen und damit stehe als aktuelle August-Performance minus 13% zu Buche. Dabei mache das US-Unternehmen in einem wichtigen Thema echte Fortschritte.Carnival komme bei der Umschuldung nämlich voran und begebe neue Anleihen mit späteren Rückzahlungszeitpunkten. Durch diese zeitliche Verschiebung spare das US-Unternehmen 120 Mio. USD an jährlichen Zinskosten. Zur Einordnung: Die jährlichen Zinsaufwendungen würden rund 1,6 Mrd. USD betragen. Ebenfalls erfreulich: Die Buchungen für künftige Fahrten, die im vergangenen Quartal (Ende Mai) von Carnival getätigt worden seien, hätten einen neuen Rekord erreicht. Die 7,2 Mrd. USD, die das Kreuzfahrtunternehmen an Kundengeldern für künftige Fahrten halte, seien 1,2 Mrd. USD mehr als in jedem anderen Quartal in der Unternehmenshistorie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Carnival-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:14,89 EUR -2,30% (16.08.2023, 22:26)