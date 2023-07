NYSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

18,86 USD -1,82% (06.07.2023, 22:00)



ISIN Carnival-Aktie:

PA1436583006



WKN Carnival-Aktie:

120100



Ticker-Symbol Carnival-Aktie:

CVC1



NYSE-Symbol Carnival-Aktie:

CCL



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (07.07.2023/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Carnival-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carnival Corp. (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) charttechnisch unter die Lupe."Bemerkenswerte Signale" machten wir Mitte Juni bei der Carnival-Aktie aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Zur Erinnerung: Auf die erfolgreiche untere Umkehr in Form einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation sei der Bruch des seit Juni 2021 bestehenden Abwärtstrends (akt. bei 12,21 USD) gefolgt. Diese Signale hätten ihre Wirkung nicht verfehlt, denn das kalkulatorische Anschlusspotenzial aus der Trendwende habe das Papier inzwischen abgearbeitet. Die horizontalen Barrieren bei rund 20 USD würden nun das nächste Etappenziel markieren, zumal hier auch die 200-Wochen-Linie verlaufe. Was im strategischen Kontext Mut mache, sei, dass der Titel auf Halbjahresbasis jüngst einen sog. "morning star" ausgeprägt habe. Dieses konstruktive Candlestickmuster im 6-Monats-Bereich unterstreiche die langfristigen Trendwendeambitionen der Aktie. Strategisch würden die Hochs bei rund 30 USD noch eine große Relevanz besitzen, denn nach der diskutierten S-K-S-Formation würde oberhalb dieses Levels auch die ganz große Bodenbildung seit 2020 abgeschlossen sein.Da kurzfristig der RSI im überkauften Terrain notiert, sollte der Stopp für bestehende Engagements auf das Niveau der 38-Monats-Linie (akt. bei 17,02 USD) nachgezogen werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 07.07.2023)Börsenplätze Carnival-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:17,24 EUR -0,46% (07.07.2023, 09:33)