Börsenplätze Carnival-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

8,992 EUR +4,74% (07.07.2022, 17:08)



NYSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

9,145 USD +4,63% (07.07.2022, 16:56)



ISIN Carnival-Aktie:

PA1436583006



WKN Carnival-Aktie:

120100



Ticker-Symbol Carnival-Aktie:

CVC1



NYSE-Symbol Carnival-Aktie:

CCL



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (07.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carnival Corp. (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) unter die Lupe.Die Carnival-Aktie habe zuletzt ein neues Jahrestief bei 8,10 Dollar markiert und stehe weiter unter Druck. Die US-Bank Morgan Stanley habe jüngst ihr Kursziel auf sieben Dollar gesenkt und halte im schlimmsten Fall sogar einen Absturz auf 0 Dollar für möglich. Allerdings gebe es einen kleinen Hoffnungsschimmer.Klar: Der US-Kreuzfahrt-Gigant habe eine Nettoverschuldung von mehr als 30 Mrd. Dollar. Und Morgan Stanley-Analyst Jamie Rollo warne, dass Carnival in diesem Jahr bis zu 900 Mio. Dollar auf EBITDA-Basis Verluste anhäufen könnte. Dies wäre das dritte Jahr in Folge, in dem das Unternehmen rote Zahlen schreibe.Zuletzt (24. Juni) habe Carnival mit seinen Q2-Zahlen enttäuscht. Sowohl die Umsätze mit rund 2,4 Mrd. Dollar als auch der Nettoverlust von 1,9 Mrd. Dollar hätten unter den Marktschätzungen gelegen. Die Liquidität sei per Ende Mai mit 7,2 Mrd. Dollar beziffert worden.Auch wenn es am Donnerstag im Rahmen eines freundlichen Gesamtmarkts für die Aktie nach oben gehe, bleibe der Kreuzfahrt-Titel mit Blick auf eine mögliche Rezession ein heißes Eisen. Eine solche könnte dazu führen, dass Kunden bereits gebuchte Reisen stornieren würden. Zudem sehe das Chartbild übel aus.Kurzum: Anleger gehen derzeit besser nicht an Bord, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link