Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (28.06.2023/ac/a/n)

St. Louis (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von Stifel:Steven Wieczynski, Analyst von Stifel, rät weiterhin zum Kauf der Aktie von Carnival Corp. (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) und erhöht das Kursziel.Die Analysten würden sagen, dass eines der konservativsten Managementteams bis 2026 ein EBITDA von etwa 7 Mrd. USD anstrebe, was ein jährliches EBITDA-Wachstum von etwa 20% in den nächsten drei Jahren bedeuten würde. Carnival rechne bis 2026 mit einem Gewinn von etwa 2 USD pro Aktie, ohne dass man von einer Refinanzierung ausgehe, sondern nur von einem traditionellen Schuldenabbau. Der Analyst würde voll und ganz verstehen, wenn man an einem solchen Tag die Nachrichten verkaufen würde, aber die starke negative Reaktion am Montag sei wirklich verwirrend.Steven Wieczynski, Analyst von Stifel, bewertet die Carnival-Aktie weiterhin mit "buy". Das Kursziel werde von 18 auf 20 USD gesteigert. (Analyse vom 27.06.2023)