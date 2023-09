Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

12,96 EUR -1,82% (25.09.2023, 15:46)



NYSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

13,53 USD -3,70% (22.09.2023, 15:32)



ISIN Carnival-Aktie:

PA1436583006



WKN Carnival-Aktie:

120100



Ticker-Symbol Carnival-Aktie:

CVC1



NYSE-Symbol Carnival-Aktie:

CCL



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (25.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carnival Corp. (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) unter die Lupe.Carnival gehöre in diesem Jahr zu den Top-Performern im S&P 500, da die Reisebranche ein großer Comeback erlebe. Konkret stehe bei dem Papier des US-Kreuzfahrt-Unternehmens seit Jahresanfang ein Wertzuwachs von rund 65% zu Buche. Und auch die Langfrist-Aussichten könnten sich sehen lassen.Die Analysten von Statista würden für 2027 ein globales Marktvolumen von 34,4 Mrd. Euro erwarten. Dies entspreche einem jährlichen Wachstum rund 9,9%, da die Umsätze weltweit in diesem Jahr (2023) 23,6 Mrd. Euro betragen sollten. Im weltweiten Vergleich zeige sich, dass in diesem Jahr am meisten Umsatz in den USA erwartet werde (2023: 11,74 Mrd. Euro). Zur Einordnung: Carnival erwirtschafte rund zwei Drittel seiner Einnahmen auf dem nordamerikanischen Heimatmarkt. Im Vor-Corona-Jahr 2019 seien es 55% gewesen.Die Carnival-Aktie verliere am Montag aktuell rund 3,7% auf 13,53 USD und notiere damit unter der Unterstützungszone im Bereich zwischen 13,80 und 13,90 USD. Könne diese Zone im Tagesverlauf bzw. auf Schlusskursbasis nicht gehalten werden, würden Abgaben bis in den Bereich von 13 USD drohen. Darunter rücke der GD200 bei 12,47 USD in den Fokus. Damit sich das technische Bild spürbar aufhelle, müsste der Kreuzfahrt-Titel die psychologisch wie charttechnisch wichtige 15-USD-Marke zurückerobern. Ein frisches Kaufsignal wäre indes mit der Herausnahme des GD50 bei 16,48 USD gegeben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Carnival-Aktie: