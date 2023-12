NYSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

18,36 USD -1,34% (18.12.2023, 22:00)



ISIN Carnival-Aktie:

PA1436583006



WKN Carnival-Aktie:

120100



Ticker-Symbol Carnival-Aktie:

CVC1



NYSE-Symbol Carnival-Aktie:

CCL



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (18.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von BofA Securities:Andrew Didora, Analyst von BofA Securities, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) und erhöht das Kursziel.Die Kreuzfahrttrends in den aggregierten Kredit- und Debitkartendaten und den Preiserhebungsberichten seien in den letzten Monaten sehr stabil gewesen, was für die Ergebnisse von Carnival im vierten Quartal 2023 und die Aussichten für 2024 Gutes verheiße, heiße es in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Während ein Inline-Guide kein Katalysator sein möge, sei Carnival immer konservativ, was zu positiven Gewinnrevisionen im nächsten Jahr führen könnte.Andrew Didora, Analyst von BofA Securities, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Carnival-Aktie bestätigt und das Kursziel von 20 auf 22 USD angehoben. (Analyse vom 15.12.2023)Börsenplätze Carnival-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:16,81 EUR -1,47% (18.12.2023, 22:26)