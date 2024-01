Börsenplätze Carnival-Aktie:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (05.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carnival Corp. (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) unter die Lupe.Die Carnival-Aktie habe im Dezember stark performt und rund 23 Prozent an Wert gewonnen. Nachdem die ersten drei Handelstag im Januar im Zeichen einer Konsolidierung gestanden hätten, gehe es heute wieder gen Norden. Grund dafür dürfte eine positive Analystenstimme sein.Konkret habe Wells Fargo den weltweit größten Anbieter von Kreuzfahrten auf "overweight" (von "equal weight") hochgestuft. Das Kursziel laute unverändert 22 Euro. Demnach hätte die Aktie rund 27 Prozent Luft nach oben - ausgehend vom aktuellen Kursniveau.Die weltgrößte Kreuzfahrt-Reederei, zu der unter anderem auch Aida, Costa und Cunard gehören würden, habe es 2023 trotz hoher Umsatzzuwächse noch nicht in die schwarzen Zahlen geschafft - der Nettoverlust für das Ende November endende Geschäftsjahr habe 74 Millionen betragen. Immerhin: Das US-Unternehmen habe sechs Milliarden Dollar Schulden zurückgezahlt, habe aber immer noch stolze 30 Milliarden Dollar in den Büchern stehen. Die Aussichten seien dafür positiv, dass der weitere Schuldenabbau gelinge: In das neue Jahr gehe Carnival nämlich mit einem Rekord-Vorausbuchungsstand.Kurzum: Die Carnival-Aktie kommt auf die Watchlist des "Aktionär", so Carsten Kaletta. (Analyse vom 05.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link