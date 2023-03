Börsenplätze Carnival-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

8,159 EUR +1,64% (20.03.2023, 18:06)



NYSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

8,75 USD +2,34% (20.03.2023, 17:55)



ISIN Carnival-Aktie:

PA1436583006



WKN Carnival-Aktie:

120100



Ticker-Symbol Carnival-Aktie:

CVC1



NYSE-Symbol Carnival-Aktie:

CCL



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (20.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Carnival Corp. (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für die Carnival-Aktie sei der März bisher alles andere als ein guter Monat gewesen. Bis dato stünden satte 19 Prozent Minus zu Buche. Am heutigen Montag stünden jedoch Pluszeichen vor den Papieren des weltweit größten Kreuzfahrt-Anbieters. Grund sei eine - mit Blick auf die am 27. März kommenden Q1-Zahlen - positive Analystenstimme.Die Deutsche Bank stufe die US-Aktie nämlich als kurzfristigen spekulativen Kauf, also als "Catalyst Call Buy" ein. Analyst Chris Woronka und sein Team sähen bei Carnival "eine solide Grundlage für eine kurzfristige Anlageidee". Das Unternehmen lege am kommenden (vorbörslich) Montag seine Zahlen für das erste Quartal (per Ende Februar 2023) des Geschäftsjahres 2022/2023 vor. Die Deutsche Bank-Analysten würden damit rechnen, dass die Zahlen besser als erwartet ausfallen könnten, da die (Markt-)Stimmung derart schlecht sei und die Messlatte niedrig liege.Was für dieses Szenario spreche: Carnival habe im Februar einen starken EBITDA-Anstieg für das Berichtsquartal prognostiziert - ein Zeichen, dass dieses Jahr deutlich besser werden könnte. Dennoch bleibe die Deutsche Bank auf 12-Monatsischt bei ihrem "hold"-Rating. Man habe Bedenken, ob sich die Verbesserungen im Geschäftsjahr 2023/2024 fortsetzen würden."Der Aktionär" habe Carnival vor einigen Wochen als spekulativen Kauf - auch mit Blick auf vermutlich ordentliche Q1-Kennziffern - empfohlen. Durch die jüngsten Bank-Turbulenzen habe sich das Chartbild deutlich eingetrübt. Daher sollten investierte Anleger unbedingt den (empfohlenen) Stopp-Loss bei 7,50 Euro beachten, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Carnival-Aktie. (Analyse vom 20.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link