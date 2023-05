Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

9,42 EUR -0,69% (16.05.2023, 14:36)



NYSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

10,31 USD +4,88% (15.05.2023, 22:00)



ISIN Carnival-Aktie:

PA1436583006



WKN Carnival-Aktie:

120100



Ticker-Symbol Carnival-Aktie:

CVC1



NYSE-Symbol Carnival-Aktie:

CCL



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (16.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carnival Corp. (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) unter die Lupe.Um ganze 21 Mrd. USD solle der globale Kreuzfahrttourismus-Markt bis 2027 wachsen. Gute Nachrichten für Carnival nach den harten Corona-Jahren. Auch das Chartbild helle sich langsam auf. Zwei Muster und ein Indikator würden Hoffnung machen, dass bald eine neue dynamische Aufwärtsbewegung starten könnte.Auffällig sei, dass sich im März und ein April ein Doppeltief auf der seit Dezember 2022 gültigen Trendlinie gebildet habe. Auch der MACD habe vor gut zwei Wochen ein Kaufsignal generiert. Zu guter Letzt bilde sich seit Dezember auch ein steigendes Dreieck aus der Horizontalen bei 11,09 USD und der eben erwähnten Trendlinie, was die Wahrscheinlichkeit für einen Kursanstieg erhöhe.Nun gelte es, die Nackenlinie des Doppeltiefs bei 10,35 USD, an der sich der Kurs seit gut einer Woche versuche, nachhaltig zu überwinden. Gelinge der Aktie dies, läge das nächste Ziel am massiven Widerstand bei 11,09 USD. Sollten auch hier die Bullen die Oberhand behalten, rücke das Februar-Hoch bei 12,62 USD in den Fokus.Der Chart von Carnival weist mit dem Doppeltief, dem steigenden Dreieck und dem MACD gleich drei positive Signale auf einmal auf. Somit stehen die Chancen für die AKTIONÄR-Empfehlung (Ausgabe 09/23) weiterhin gut. Das nächste Etappenziel liegt bei 11,09 Dollar., so David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.05.2023)Börsenplätze Carnival-Aktie: