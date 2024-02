Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



15,58 USD +1,76% (12.02.2024, 15:43)



PA1436583006



120100



CVC1



CCL



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (12.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carnival Corp. (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) unter die Lupe.Die "Carnival Pride" sei im vergangenen Sommer als einziges Schiff der US-Reederei Carnival Cruise Line in Europa im Einsatz gewesen. Nach einem behobenen Maschinenschaden sei das Schiff aktuell ab Baltimore in der Karibik unterwegs. Carnival selbst wende sich verstärkt Energie-effizienten Antrieben zu. Die Carnival-Aktie zeige sich derweil wenig "effizient".Mit der "Costa Firenze" sei nach der "Luminosa" und der "Venezia" in drittes Kreuzfahrtschiff von Costa Crociere Anfang Februar unter die Flagge der Schwester-Reederei Carnival Cruise Line (CCL) gewechselt. Als "Carnival Firenze" werde das gut 4.000 Passagiere fassende Schiff nach rund zweimonatigen Renovierungs- und Umbauarbeiten ab 25. April vom kalifornischen Long Beach aus zu drei- bis siebentägigen Reisen nach Catalina Island sowie entlang der mexikanischen Westküste starten, schreibe "Touristik aktuell". Die "Carnival Firenze" werde künftig den "Carnival Fun Italian Style" mit typisch italienischer Gastronomie innerhalb der Carnival-Flotte repräsentieren, wie die Reederei mitgeteilt habe.Carnival rüste unterdessen immer mehr Schiffe mit effizienteren Antrieben aus. Mit neun LNG-fähigen Schiffen im Einsatz und zwei weiteren in Auftrag gegebenen Schiffen sei Carnival führend in der Branche. Ein geringerer Treibstoffverbrauch senke die Treibhausgas-Emissionen - und die Kosten. Rivale Royal Carribbean habe mit der "Icon of the Seas" gerade das größte Passagierschiff aller Zeiten zu Wasser gelassen. Bis zu 7.600 Passagiere und 2.350 Besatzungs-Mitglieder würden sich auf insgesamt 20 Decks tummeln - eine schwimmende Kleinstadt, die mit LNG angetrieben werde.Da emissionsfreie Kraftstoffe für die Schifffahrtsindustrie derzeit jedoch noch nicht auf breiter Basis verfügbar seien, werde sich der Umbau bei Carnival erst später auszahlen. Die Carnival-Aktie habe sich zuletzt dann auch wenig inspiriert gezeigt. Am Freitag sei die US-Notierung der CCL-Aktie zeitweilig bis auf 14,96 Dollar abgesackt - der tiefste Stand seit Ende November 2023. Zum Handelsschluss habe sich der Titel leicht erholt. Am Montag notiere das Papier vorbörslich bei 15,30 Dollar.Die 200-Tage-Linie bei 15 Dollar (entsprechend etwa 14 Euro) sei eine wichtige Chart-Marke, die nicht nachhaltig unterschritten werden sollte. Ohne positive fundamentale News dürfte es die Carnival-Aktie schwer haben mit einem neuen Aufschwung.Der Kreuzfahrten-Titel ist derzeit keine laufende Empfehlung des AKTIONÄR, so Martin Mrowka. (Analyse vom 12.02.2024)