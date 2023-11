Börsenplätze Carnival ADR-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Carnival ADR-Aktie:

10,40 EUR +0,97% (07.11.2023, 15:56)



NYSE-Aktienkurs Carnival ADR-Aktie:

11,23 USD +1,63% (07.11.2023, 16:41)



ISIN Carnival ADR-Aktie:

US14365C1036



WKN Carnival ADR-Aktie:

264713



Ticker-Symbol Carnival ADR-Aktie:

POH3



NYSE-Symbol Carnival ADR-Aktie:

CUK



Kurzprofil Carnival plc:



Carnival plc (ISIN: US14365C1036, WKN: 264713, Ticker-Symbol: POH3, NYSE-Symbol: CUK) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (07.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Carnival plc (ISIN: US14365C1036, WKN: 264713, Ticker-Symbol: POH3, NYSE-Symbol: CUK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Obwohl Carnival im dritten Quartal erstmals seit der Coronakrise in die Gewinnzone zurückgekehrt sei, habe die Aktie nach der Präsentation der Zahlen in der Spitze knapp 30 Prozent verloren. Sowohl der Ausblick auf das restliche Jahr als auch der Konflikt in Israel hätten den Kreuzfahrtriesen belastet. Doch nun sehe es aus, als könnte sich charttechnisch die Wende anbahnen.In den letzten Wochen habe das Papier einen Boden ausgebildet, den übergeordneten Abwärtstrend verlassen und sich von den jüngsten Tiefstkursen lösen können. Dabei sei auch die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie bei 13,01 Dollar wieder in greifbare Nähe gerückt. Allerdings liege knapp darunter mit dem Februar-Hoch (12,62 Dollar) dieses Jahres ein weiterer Widerstand, den die Aktie zuletzt nicht nachhaltig habe überwinden können.Im Gegenteil: Bevor die nächsten Kaufsignale gelingen würden, dürfte zunächst das jüngst entstandene Up-Gap vom Freitag auf Montag geschlossen werden. Somit sei vorerst noch ein Rücksetzer auf 11,90 Dollar zu erwarten, dann dürfte sich die Erholungsbewegung aber weiter fortsetzen. Gelinge danach der Sprung über die oben erwähnten Widerstände, gelte es, zunächst den GD50 (13,45 Dollar) und dann den Bereich von 14,60/14,70 Dollar zu überwinden.Anleger legen sich langsam auf die Lauer, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link