Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (28.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Carnival Corp. (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Carnival habe in diesem Jahr bisher rund 60 Prozent an Wert eingebüßt. Auch die jüngst vorgelegten Zahlen, die - zumindest mit Blick auf das Ergebnis - nicht so ganz schlimm wie befürchtet ausgefallen seien, hätten daran nichts ändern können. Dennoch gebe es einen Analysten, der die Aktie des Kreuzfahrt-Giganten aktuell "übermäßig überzeugend" finde.Konkret habe Stifel-Analyst Steven Wieczynski den Tourismus-Titel erneut zum Kauf empfohlen und dabei das Kursziel von 18 Dollar bekräftigt. Nach der Vorgabe hätte die Aktie rund 135 Prozent Luft nach oben - wenn man den gestrigen US-Schlusskurs von 7,67 Dollar zugrunde lege.Nach Auffassung des US-Analysten habe das Unternehmen ein noch schlimmeres Jahr hinter sich als das Pandemiejahr 2020. Die Ergebnis-Prognosen für 2023 könnte Carnival durchaus übertreffen. Dafür spreche die weiter anziehende Buchungsnachfrage, und das zu höheren Preisen. Carnival-Boss Josh Weinstein habe jüngst - im Rahmen der Bekanntgabe der Zahlen kurz vor Weihnachten - gesagt, dass das Buchungsvolumen für im Jahr 2023 sich dem vergleichbaren Buchungsniveau von 2019 nähere. Die Buchungen im November 2022 seien sogar besser gewesen als im November 2019 und die Dynamik habe sich auch im Dezember fortgesetzt.Hintergrund: Carnival habe im vierten Quartal 1,1 Milliarden Verlust (0,85 Cent je Aktie) gemacht und damit leicht über den Erwartungen gelegen. Im vierten Geschäftsquartal 2021 habe der Verlust gar 1,8 Milliarden Dollar betragen. Im vierten Geschäftsquartal 2019, dem letzten Quartal vor der Corona-Pandemie, habe der Konzern dagegen 427 Mio. US-Dollar Gewinn erzielt. Und wann der Kreuzfahrt-Riese wieder profitabel auf den Weltmeeren unterwegs sei, sei derzeit nicht absehbar.Trotz des Optimismus von Stifel sprächen die Fakten aus Sicht des "Aktionär" derzeit gegen einen Einstieg bei Carnival. Auch wenn die Zahlen zum vierten Quartal von Carnival etwas besser als befürchtet ausgefallen seien, habe ein enormer Verlust zu Buche gestanden. Dazu komme die pandemiebedingt immens hohe Verschuldung.Kurzum: Anleger machen weiterhin einen Bogen um den Tourismus-Titel, zumal auch der Chart alles andere als einladend aussieht, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Carnival-Aktie. (Analyse vom 28.12.2022)