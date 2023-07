Carnival habe sich in den vergangenen Wochen impulsiv verdoppeln können. Die starke Rally sei dabei auch eine Gegenreaktion auf den jüngst überwundenen, mehrjährigen Abwärtstrend und dürfte nur der erste von weiteren Aufwärtsimpulsen in den kommenden Monaten gewesen sein. Kurzfristig müssten Anleger aber verstärkt Pullbacks einplanen. Die würden der zunehmend überkauften Aktie die Chance geben, technisch etwas Luft zu holen.



In der Empfehlung von "Der Aktionär" investierte Anleger würden ihre Gewinne laufen lassen und den Stopp bei etwa 11,50 Dollar beachten. Wer hier langfristig investieren möchte, behält außerdem die Öl- und Treibstoffpreise sowie die Verbraucherstimmung im Auge: Carnival ist einerseits auf starke Margen und andererseits auf eine langfristig hohe Nachfrage angewiesen, um sich erfolgreich entschulden zu können, so Max Gross von "Der Aktionär". Würden sich hier Schwierigkeiten abzeichnen, dürfte der Kurs rasch wieder implodieren. (Analyse vom 04.07.2023)



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (04.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Carnival Corp. (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tourismusaktien seien in den vergangenen Wochen durch die Decke gegangen: Investoren würden auf eine starke Urlaubs- und Sommersaison insbesondere auch bei Kreuzfahrtaktien wetten, die sich zuletzt aus dem Stand hätten verdoppeln können, so zum Beispiel Carnival. Sei die Rally damit zu Ende oder dürften sich Anleger noch mehr ausrechnen?Während Einzelhandelsumsätze und die Einkaufsmanagerindices im Verarbeitenden Gewerbe seit Wochen darauf hindeuten würden, dass Verbraucherinnen und Verbraucher ihren Warenkonsum inflationsbedingt einschränken würden, zeige sich die Dienstleistungsbranche unbeeindruckt.Gastronomen, Hoteliers und Reiseveranstaltern würden zumindest in den USA die Türen eingerannt. Nicht überraschend würden Investoren daher auf eine starke Sommersaison wetten und hätten in den vergangenen Wochen vor allem bei Tourismus- und Airline-Aktien zugegriffen.Kreuzfahrtanbieter Carnival habe sich ausgehend von seinem Ende April markierten Verlaufstief mehr als verdoppeln können. Ausgehend von ihrem 52-Wochen-Tief bei 6,11 Dollar habe sich die Aktie sogar verdreifachen können und das in nur wenig mehr als einem halben Jahr.Durch die steilen Kursgewinne der letzten Wochen und Monate seien Carnival drei Meilensteine gelungen. Erstens habe das Papier einen mittelfristigen Aufwärtstrend etablieren können, dieser habe zweitens zum Überwinden der langjährigen Abwärtstrendlinie geführt, dem drittens eine deutliche Rallybeschleunigung insbesondere im letzten Monat gefolgt sei.Mit dem Überwinden der Abwärtstrendlinie habe Carnival außerdem den Weg nach oben frei gemacht: Mit Ausnahme eines untergeordneten Horizontalwiderstandes bei 20 Dollar dürfte sich der Aktie bis zu ihrem im Sommer 2021 markierten Verlaufshoch bei knapp 32 Dollar mittelfristig nur wenig in den Weg stellen.Kurzfristig, mit Blick auf die kommenden Wochen also, wachse allerdings das Pullback-Risiko. Denn mit einem RSI von 80 im Wochenchart sei Carnival zunehmend stark überkauft. Auch sei der Trendstärkeindikator MACD im Vergleich zu den in 2021 erzielten Kursniveaus bereits fortgeschritten. Hier sei trotz der Tatsache, dass der MACD grundsätzlich einen starken Aufwärtstrend anzeige, etwas Vorsicht geboten.Gut gefallen dürfe hingegen die Volumenentwicklung. Nachdem bereits das Überwinden der Abwärtstrendlinie von hohem Volumen begleitet worden sei, würden auch die Handelsumsätze gefallen, die dem steigenden Kurs hätten folgen können. Die Aktie sei also auf "echtes" Kaufinteresse gestoßen. Damit dürfte die Gegenbewegung nach dem langjährigen Abwärtstrend nachhaltig sein.