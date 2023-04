Börsenplätze Carnival-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

8,31 EUR +2,85% (28.04.2023, 16:14)



NYSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

9,01 USD +1,24% (28.04.2023, 16:02)



ISIN Carnival-Aktie:

PA1436583006



WKN Carnival-Aktie:

120100



Ticker-Symbol Carnival-Aktie:

CVC1



NYSE-Symbol Carnival-Aktie:

CCL



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (28.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Carnival Corp. (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zum Wochenausklang seien Anleger vorsichtig und würden Gewinne einstreichen. Hintergrund sei auch, dass sich die Wirtschaft sowohl in den USA als auch in Deutschland nicht wie erwartet erhole. Bei der Carnival-Aktie seien die Anleger ebenfalls skeptisch, obwohl die letzten Zahlen durchaus positiv gewesen seien. Anleger müssten jetzt auf diese Marken achten.Wie "Der Aktionär" berichtet habe, seien vom Kreuzfahrtunternehmen durchaus gute Zahlen erwartet worden, dass diese am Ende besser als erwartet ausgefallen seien, habe überrascht. Die Freude bei den Anlegern sei allerdings nur von kurzer Dauer gewesen. Der Kurs sei nach den Zahlen für einige Tage in Richtung Norden geklettert und habe auch die wichtige 200-Tage-Linie bei 9,57 Dollar geknackt. Bei der psychologisch wichtigen 10-Dollar-Marke sei dann Schluss gewesen und die Bären hätten wieder das Ruder übernommen.Inzwischen sei der Titel bereits wieder um über 14 Prozent abgesackt und komme der Unterstützung am Mehrmonatstief bei 8,55 Dollar immer näher. Das Chartbild verschlechtere sich damit wieder und sollte der Support nicht halten, drohe ein weiterer Rücksetzer, da beim Ausbruch nach unten ein frisches Verkaufssignal ausgelöst werde.Interessierte Anleger sollten auf ein erstes Zeichen der Entspannung warten, was gegeben wäre, sobald die Bullen den Titel wieder über die 200-Tage-Linie treiben, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link