Börsenplätze Carnival-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

15,30 EUR +6,25% (30.06.2023, 16:12)



NYSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

16,77 USD +7,92% (30.06.2023, 16:01)



ISIN Carnival-Aktie:

US14365C1036



WKN Carnival-Aktie:

264713



Ticker-Symbol Carnival-Aktie:

POH3



NYSE-Symbol Carnival-Aktie:

CUK



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: US14365C1036, WKN: 264713, Ticker-Symbol: POH3, NYSE-Symbol: CUK) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (30.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Carnival plc (ISIN: US14365C1036, WKN: 264713, Ticker-Symbol: POH3, NYSE-Symbol: CUK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Carnival verhalte sich aktuell selbst wie ein Kreuzfahrtschiff: Einmal in Fahrt gekommen, seien solche kaum aufzuhalten! Zwar hätten die am Montag vorgelegten Quartalszahlen kurzzeitig für Ernüchterung gesorgt. Davon sei heute nichts mehr zu spüren, die Aktie profitiere vor dem Wochenende von einem Upgrade des Analystenhauses Jeffries und steige weiter.Nach dem am Montag vorgelegten Vierteljahresbericht zeige sich Analyst David Katz überzeugt davon, dass es dem Tourismuskonzern in den kommenden Jahren gelingen werde, wieder Cashflow-positiv zu werden und seine hohe Nettoverschuldung zu tilgen. Bereits in den nächsten drei Jahren solle Carnival einen operativen Cashflow von durchschnittlich 5 Milliarden Dollar erzielen, von denen jährlich bis zu 3 Milliarden Dollar für die Schuldentilgung zur Verfügung stehen könnten.Bereits 2026 solle der Verschuldungsgrad (im Verhältnis zu den Vermögenswerten des Konzerns) so wieder auf dem Vorkrisenniveau von zwei angekommen sein. Rückenwind für höhere Cashflows sollten sich einerseits durch (dauerhaft) günstigere Treibstoffkosten und andererseits durch Einsparungen ergeben.Mit 25 Dollar habe das Analystenhaus Jeffries das Street-High-Target geliefert. Bei insgesamt 22 Empfehlungen komme Carnival damit nun zwölfmal auf "kaufen", sechsmal "halten" und viermal "kaufen". Mit dem gestrigen Schlusskurs von 17,16 Dollar liege die Aktie allerdings bereits über dem durchschnittlich genannten Kursziel von 16,58 Dollar.Befeuert durch das Upgrade von Jeffries und dem Analystenteam um David Katz könne Carnival vor dem Wochenende weiter zulegen und an die Gewinne der vergangenen Wochen anknüpfen. Carnival ist laufende Empfehlung von "Der Aktionär" (+55 Prozent), als Stopp sind 10,50 Euro bzw. etwa 11,50 Dollar empfohlen, so Max Gross von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link