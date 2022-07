(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (21.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carnival Corp. (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) unter die Lupe.Carnival habe am Mittwoch nach US-Börsenschluss Unerfreuliches kommuniziert. Der weltweit größte Anbieter von Kreuzfahrtreisen brauche offenbar frisches Geld und wolle dafür eine Kapitalerhöhung durchführen. Der Bezugspreis liege deutlich unter dem gestrigen Schlusskurs.Konkret gebe das US-Unternehmen rund 102 Millionen neue Aktien zum Bezugspreis von 9,95 Dollar je Aktie aus (Mittwoch-Schlusskurs: 11,09 Dollar). Die Rederei wolle so eine Milliarde Dollar einsammeln. Carnival habe erklärt, es wolle den Nettoerlös für allgemeine Unternehmenszwecke wie etwa die Tilgung der im Jahr 2023 fälligen Schuldscheine nutzen.Hintergrund: Carnival müsse in den nächsten achtzehn Monaten Anleihen in Höhe von 4,1 Mrd. Dollar zurückzahlen. Insgesamt hätten die Amerikaner wegen der Corona-Krise und der damit einhergehenden Restriktionen einen gigantischen Schuldenberg von mehr als 35 Mrd. Dollar aufgetürmt.Im Mai habe Carnival Verbindlichkeiten in Höhe von einer Milliarde Dollar durch die Ausgabe einer siebenjährigen unbesicherten Anleihe mit einem satten Kupon von 10,5 Prozent refinanziert. Insgesamt werde Carnival im laufenden Geschäftsjahr voraussichtlich 1,5 Mrd. Dollar an Zinsen zahlen - ein Umstand, der für Skepsis bei den Anlegern sorge.Die Carnival-Aktie verliere am Donnertag im vorbörslichen US-Handel zweistellig und verzeichne einen Abschlag von rund zwölf Prozent auf 9,73 Euro.Es spreche derzeit wenig für die Carnival-Aktie. Neben der aktuell belastenden Kapitalerhöhungen stünden die immensen Schulden, ein möglicher Nachfrage-Einbruch aufgrund einer Rezession auf der Soll-Seite. Und auch das Corona-Thema sei noch längst nicht vom Tisch.Kurzum: Die Carnival-Aktie, die vor einiger Zeit ausgestoppt wurde, ist derzeit kein Kauf, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.07.2022)