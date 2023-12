Börsenplätze Carl Zeiss Meditec-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

101,05 EUR +3,58% (18.12.2023, 20:32)



XETRA-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

100,00 EUR +2,80% (18.12.2023, 17:35)



ISIN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

DE0005313704



WKN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

531370



Ticker-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

AFX



NASDAQ OTC-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

CZMWF



Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die im MDAX und im TecDAX der deutschen Börse gelistete Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, NASDAQ OTC-Symbol: CZMWF) ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Mit 4.823 Mitarbeitenden weltweit erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2022/23 (30. September) einen Umsatz von 2.089,3 Mio. Euro.



Hauptsitz des Unternehmens ist Jena, Deutschland. Neben weiteren Niederlassungen in Deutschland ist das Unternehmen mit über 50 Prozent seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in den USA, Japan sowie Spanien und Frankreich vertreten. Das Center for Application and Research India (CARIn) in Bangalore, Indien, und das Carl Zeiss Innovations Center for Research and Development in Shanghai, China, stärken die Präsenz in diesen schnell wachsenden Ländern. Etwa 41 Prozent der Carl Zeiss Meditec-Anteile befinden sich im Streubesitz. Die übrigen rund 59 Prozent werden von der Carl Zeiss AG, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe der optischen und optoelektronischen Industrie, gehalten.



Weitere Informationen unter: www.zeiss.de/med (18.12.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, NASDAQ OTC-Symbol: CZMWF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der jüngsten Rally am deutschen Aktienmarkt hätten die Anleger zum Wochenauftakt Kasse gemacht. Der Leitindex DAX habe am Montag 0,60 Prozent tiefer bei 16.650,55 Punkten geschlossen. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmenswerte sei um 0,85 Prozent auf 26.904,30 Zähler gesunken. Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC habe von einer gesunden Konsolidierung gesprochen.Allein von Ende Oktober bis zu seinem in der Vorwoche erreichten Rekordhoch bei etwas über 17.000 Punkten habe der DAX ein Plus von mehr als 16 Prozent verbucht, angetrieben von der Aussicht auf baldige Zinssenkungen. Nachdem besonders für den Euroraum diese Erwartung von der Europäischen Zentralbank (EZB) aber etwas gedämpft worden sei, sei dem hiesigen Aktienmarkt die Luft erst einmal ausgegangen.Marktbeobachtern zufolge scheinen viele Investoren mit dem näher rückenden Jahresende ihre Bücher auch schon geschlossen zu haben, so Michael Diertl von "Der Aktionär". Vorausgesetzt, geopolitisch eskaliere keiner der beiden großen Krisenherde, dürfte es ein eher ruhiger Ausklang eines sehr starken Börsenjahres 2023 werden, glaube Experte Oldenburger.Unter den Einzelwerten seien die Aktien der Deutschen Börse AG nach einer Kaufempfehlung von UBS mit plus 1,7 Prozent im DAX vorne gewesen. Analyst Michael Werner habe seinen Optimismus mit einer für 2024 erwarteten Branchenrotation von Bankwerten in Aktien von Börsenbetreibern begründet.Die Papiere von Carl Zeiss Meditec hätten an der MDAX-Spitze 2,8 Prozent gewonnen. Das Medizintechnik-Unternehmen wolle sein Portfolio im Bereich Augenheilkunde erweitern und das Dutch Ophthalmic Research Center (Dorc) übernehmen.Schwächster Wert im MDAX seien Delivery Hero mit einem Verlust von sieben Prozent gewesen. Mit Blick auf die Kursentwicklung im Gesamtjahr belegen die Titel des Essenslieferdienstes ebenfalls den letzten Platz in dem Index, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.12.2023)