Die Aktien von Carl Zeiss Meditec (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, NASDAQ OTC-Symbol: CZMWF) würden heute mehr als 5% verlieren, da die Gewinnprognose angesichts der Pandemie-Unsicherheit in China herabgestuft worden sei.



Eine erfolgreiche Kapitalerhöhung der Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) habe die Aktien der Bank um mehr als 3% steigen lassen.



Die Aktien von PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) und adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) würden trotz schwacher Ergebnisse des US-Konkurrenten Lululemon Athletica (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) zulegen. (09.12.2022/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die letzte Handelssitzung am deutschen Markt in dieser Woche bringt dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) moderate Gewinne, so die Experten von XTB.Allerdings seien die Zuwächse eher gering und der Index bleibe in einer Zone nahe den gestrigen Schlussständen. Die Anleger würden sich in der heutigen Sitzung vor allem auf die Daten zu den Erzeugerpreisen in den USA (14:30 Uhr) konzentrieren.