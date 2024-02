Tradegate-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die im MDAX und im TecDAX der deutschen Börse gelistete Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, NASDAQ OTC-Symbol: CZMWF) ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Mit 4.823 Mitarbeitenden weltweit erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2022/23 (30. September) einen Umsatz von 2.089,3 Mio. Euro.



Hauptsitz des Unternehmens ist Jena, Deutschland. Neben weiteren Niederlassungen in Deutschland ist das Unternehmen mit über 50 Prozent seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in den USA, Japan sowie Spanien und Frankreich vertreten. Das Center for Application and Research India (CARIn) in Bangalore, Indien, und das Carl Zeiss Innovations Center for Research and Development in Shanghai, China, stärken die Präsenz in diesen schnell wachsenden Ländern. Etwa 41 Prozent der Carl Zeiss Meditec-Anteile befinden sich im Streubesitz. Die übrigen rund 59 Prozent werden von der Carl Zeiss AG, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe der optischen und optoelektronischen Industrie, gehalten.



Weitere Informationen unter: www.zeiss.de/med (12.02.2024/ac/a/t)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, nehmen die Aktie der Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, NASDAQ OTC-Symbol: CZMWF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nicht nur das FY 23 waren, sondern auch Q1 und Q2/24 seien Zeiten des Übergangs, darauf hätten die Fachanalysten von EQUI.TS bereits seit einiger Zeit aufmerksam gemacht und würden auf ihre Studie aus dem August 2023 verweisen. Der Abbau der Kundenläger wirke ab Q4/23 bis ins H1/24 mit insgesamt ca. EUR 70 Mio. dämpfend.Ein schwaches Q1 bzw. H1/FY23-24 sei ausdrücklich geguided worden - zur Jahresmitte 2024 solle wieder Wachstum einsetzen. Der schwache Jahresstart zeige folgerichtig auch, dass der konjunkturelle und lagerzyklische Wendepunkt - im SBU "OPT" - noch nicht erreicht worden sei. Das Q1/24 (EUR 475,0 Mio. (nom. +1,0% in CC: +3,3%; Q4/23: +1,7%) habe zum Vorjahr eine Steigerung der Geräteverkäufe gezeigt. Der sehr profitable Verbrauchsmaterialienverkauf dagegen habe unter dem anhaltenden Lagerabbau in China gelitten. Das zeige auch der Blick in die Regionen im Q1/24. Das Q1/23-EBIT sei um EUR 16,8 Mio. oder -28% YoY auf EUR 43,5 Mio. gesunken (Marge -360 BP auf +9,2%; adj. EBIT-Marge: -370 BP auf +9,7%).Das F&E-Tempo hingegen werde hochgehalten. Das Produktportfolio solle ergänzt und neue Verticals erschlossen werden, dass eben sei die DNA der Firma. Mehr noch, AFX sei dabei sich durch einen gewichtigen Zukauf zu stärken. Die Firma D.O.R.C. (EV-Preis: EUR 985 Mio.), aus den Niederlanden, sei ein renommierter Anbieter von Geräten für die Netzhautchirurgie (EVA NEXUS Platform + Captives + Instruments + Liquids).Die kommunizierten und absehbaren Wachstumsperspektiven würden vom Markt vorsichtig bewertet. Gleichwohl, die Investoren würden abwarten, so die Einschätzung aus Frankfurt/M.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Carl Zeiss Meditec-Aktie: