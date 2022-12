XETRA-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

ISIN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

DE0005313704



WKN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

531370



Ticker-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

AFX



NASDAQ OTC-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

CZMWF



Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, NASDAQ OTC-Symbol: CZMWF), Hauptsitz Jena, Deutschland, ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Mit 3.531 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2020/21 (30. September) einen Umsatz von 1.646,8 Mio. Euro.



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec blickt vorsichtig auf das neue Geschäftsjahr - AktienanalyseDer Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, NASDAQ OTC-Symbol: CZMWF) blickt angesichts der weitflächigen Lockdowns in China, eines schwächeren Produktmixes und gestiegener Kosten vorsichtig auf das neue Geschäftsjahr, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zwar peile der Vorstand ein Umsatzplus mindestens in Höhe des Marktwachstums an. Die operative Umsatzrendite (EBIT-Marge) könnte aber auf 19 Prozent sinken oder bestenfalls auf Vorjahresniveau liegen, habe das Unternehmen gewarnt. 2021/22 sei die EBIT-Marge auf 20,9 (Vorjahr: 22,7) Prozent geschrumpft. Der Umsatz habe um 15,5 Prozent auf 1,9 Mrd. Euro zugelegt, das EBIT auf 397 (Vorjahr: 374) Mio. Euro.Die Nachrichten kamen bei Anlegern nicht gut an, auf Monatssicht ging es für die Carl Zeiss Meditec-Aktie um mehr als fünf Prozent abwärts, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Analysten hingegen hätten deutlich entspannter reagiert: Die Aussagen des Managements seien "übertrieben konservativ", glaube Graham Doyle von der Bank UBS. Sie hätten an die für das Jahr 2021/22 gesetzten Ziele erinnert, die das Unternehmen in der Folge deutlich überboten habe - mit einem Wachstum, das fast doppelt so stark gewesen sei wie die Marktentwicklung. Das gelte auch für die operative Gewinnmarge. Für ein letztlich stärkeres Wachstum als nun prognostiziert spreche nicht zuletzt ein volles Auftragsbuch. Dieses sei im vergangenen Geschäftsjahr um fast ein Drittel auf rund 2,25 Mrd. Euro gestiegen. Er rate daher weiter zum Kauf der Aktie - mit Kursziel 154 Euro. Das entspräche aktuell einem Aufwärtspotenzial von rund 22 Prozent. (Ausgabe 49/2022)