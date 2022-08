XETRA-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

Die Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, NASDAQ OTC-Symbol: CZMWF), Hauptsitz Jena, Deutschland, ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Mit 3.531 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2020/21 (30. September) einen Umsatz von 1.646,8 Mio. Euro. (19.08.2022/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec blickt optimistischer auf das Geschäftsjahr - AktienanalyseDer Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, NASDAQ OTC-Symbol: CZMWF) blickt nach einem guten dritten Quartal optimistischer auf das Geschäftsjahr, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die EBIT-Marge 2021/22 dürfte nun das obere Ende der bisher angepeilten Spanne von 19 bis 21 Prozent erreichen. Nach neun Monaten liege das Unternehmen bei 20,7 Prozent. Der Umsatz solle um etwa neun Prozent auf ein Rekordniveau von mindestens 1,8 Mrd. Euro steigen. Bisher sei ein Plus im Rahmen des Marktwachstums in Aussicht gestellt worden.An der Börse tat sich dennoch nicht viel, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Die Papiere seien schon seit Mitte Juni sehr stark gelaufen, habe UBS-Analyst Graham Doyle erklärt. Dies lege nahe, dass die gute Entwicklung teils eingepreist worden sei. Daher: Auf Seitwärtsgewinne setzen! (Ausgabe 32/2022)Börsenplätze Carl Zeiss Meditec-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:133,50 EUR -0,96% (19.08.2022, 08:47)