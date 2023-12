Börsenplätze Carl Zeiss Meditec-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

86,66 EUR -0,21% (11.12.2023, 09:23)



XETRA-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

86,54 EUR -0,44% (11.12.2023, 09:29)



ISIN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

DE0005313704



WKN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

531370



Ticker-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

AFX



NASDAQ OTC-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

CZMWF



Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, NASDAQ OTC-Symbol: CZMWF), Hauptsitz Jena, Deutschland, ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Mit 4.224 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2021/2022 (30. September) einen Umsatz von 1.902,8 Mio. Euro. (11.12.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen die Aktie der Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, NASDAQ OTC-Symbol: CZMWF) charttechnisch unter die Lupe.Die schwächsten Aktien des Vorjahres würden oftmals in den ersten Handelstagen des neuen Jahres zu einer signifikanten Erholungsbewegung neigen. Erklären lasse sich diese Marktanomalie durch "window dressing-Aktivitäten" seitens großer institutioneller Investoren. Um diesen Effekt zu nutzen, hätten die Aktienanalysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt die schwächsten Indexmitglieder aus DAX®, MDAX® und SDAX® analysiert. Dabei möchten die Aktienanalysten nicht blind auf eine "Rohrkrepierer-Rally" setzen, sondern nehmen zusätzlich noch den konkreten Chartverlauf in den Blick.Im letzten Jahr war unsere "Selektion der Erholungskandidaten" überaus erfolgreich, was die Kursentwicklungen von z.B. Vonovia, Adidas oder FMC eindrucksvoll unterstreichen, so die Aktienanalysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Diese Prognosetreffer würden die Aktienanalysten ermutigen, in diesem Jahr erneut auf die Verlierer des Jahres 2023 zu blicken.Mit einem Minus von 26% falle die Aktie von Carl Zeiss Medithek in die Kategorie "herausforderndes Jahr 2023". Charttechnisch sei der Titel nach den jüngsten Kursverlusten wieder einen Blick wert, denn bei rund 70 EUR stehe derzeit ein wichtiger horizontaler Rückzugsbereich zur Verfügung.Einen weiteren Fingerzeig in Sachen "Wende zum Besseren" liefere derzeit der MACD. Der Trendfolger habe nicht nur ein neues Einstiegssignal geliefert, sondern habe zuvor auch eine positive Divergenz ausgeprägt, indem das jüngste Verlaufstief nicht mehr vonseiten des Indikators untermauert worden sei. Dieses Verhaltensmuster zeuge von einem hohen Reifegrad des Abwärtsimpulses seit September 2021.Charttechnisch würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt als Bestätigung in Sachen "Bodenbildung" gerne einen Anstieg über das Novemberhoch bei 88,76 EUR sehen. Gelingt der Befreiungsschlag, winkt als Belohnung eine Erholung bis zur Widerstandszone aus der 38-Wochen-Linie (akt. bei 99,15 EUR), verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei gut 100 EUR sowie der 50%-Korrektur der gesamten Aufwärtsbewegung seit 2009 (104,52 EUR), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 11.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link