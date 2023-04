Tradegate-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, NASDAQ OTC-Symbol: CZMWF), Hauptsitz Jena, Deutschland, ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Mit 4.224 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2021/2022 (30. September) einen Umsatz von 1.902,8 Mio. Euro. (27.04.2023/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec: Wieder Richtung 105 Euro? AktienanalyseDer Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, NASDAQ OTC-Symbol: CZMWF) hat im zweiten Geschäftsquartal operativ deutlich weniger verdient, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nach vorläufigen Berechnungen sei das EBIT im Jahresvergleich um fast 19 Prozent auf 83,6 Mio. Euro gesunken - und das, obwohl der Umsatz um gut 13 Prozent auf 504,2 Mio. Euro habe gesteigert werden können. Rechnerisch ergebe sich damit eine Marge von 16,6 Prozent, nach 23,1 Prozent im Vorjahr. Der Rückgang resultiere vor allem aus einem schwächeren Produktmix aufgrund eines niedrigeren Anteils an Verbrauchsmaterialien zu Beginn des Geschäftsjahres, unter anderem im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie in China. Zudem hätten weiterhin höhere Beschaffungskosten und allgemein steigende Lohnkosten belastet.Zwar gehe Carl Zeiss davon aus, dass sich der operative Gewinn im zweiten Halbjahr in Erwartung eines stärkeren Produktmixes deutlich erholen dürfte, Unsicherheitsfaktoren wie etwa die weiterhin langen Lieferzeiten vieler Produkte hätten aber eine Ausweitung und Absenkung der Prognosebandbreite erforderlich gemacht. Daher rechne das Unternehmen im Geschäftsjahr nurmehr mit einer EBIT-Marge von 17 bis 20 Prozent. Zuvor sei ein Wert zwischen 19 und 21 Prozent angepeilt worden, nach 20,9 Prozent im Vorjahr. Die Erlöse sollten von rund 1,9 auf etwa 2,1 Mrd. Euro zulegen.Die Nachrichten seien bei Anlegern gar nicht gut angekommen. Die Aktie habe auf Monatssicht gut acht Prozent verloren. Damit rückt nun zwangsläufig die untere Begrenzung des seit April 2022 laufenden Seitwärtstrends zwischen rund 105 und 140 Euro ins Blickfeld, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 16/2023)