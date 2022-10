XETRA-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

117,10 EUR +3,08% (05.10.2022, 12:45)



ISIN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

DE0005313704



WKN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

531370



Ticker-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

AFX



NASDAQ OTC-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

CZMWF



Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, NASDAQ OTC-Symbol: CZMWF), Hauptsitz Jena, Deutschland, ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Mit 3.531 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2020/21 (30. September) einen Umsatz von 1.646,8 Mio. Euro. (05.10.2022/ac/a/t)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec-Aktienanalyse der Privatbank Berenberg:Beatrice Allen, Analystin der Privatbank Berenberg, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Medizintechnikkonzerns Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, NASDAQ OTC-Symbol: CZMWF).Das Papier des thüringischen Gesundheitstechnik-Herstellers sei ein Wert von Qualität mit starken mittelfristigen Perspektiven, so die Analystin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie habe zuletzt schon darauf hingewiesen, dass eine von Konjunktursorgen ausgelöste Kursschwäche eine Chance mit sich bringen würde und dies sei nun der Fall. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie sei überverkauft.Beatrice Allen, Analystin der Privatbank Berenberg, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Carl Zeiss Meditec-Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel auf 135 Euro belassen. (Analyse vom 05.10.2022)Börsenplätze Carl Zeiss Meditec-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:117,25 EUR +2,94% (05.10.2022, 13:03)