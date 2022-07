XETRA-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

127,95 EUR +0,91% (13.07.2022, 09:28)



ISIN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

DE0005313704



WKN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

531370



Ticker-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

AFX



NASDAQ OTC-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

CZMWF



Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, NASDAQ OTC-Symbol: CZMWF), Hauptsitz Jena, Deutschland, ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Mit 3.531 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2020/21 (30. September) einen Umsatz von 1.646,8 Mio. Euro. (13.07.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec: Knapp unter Nackenlinie - ChartanalyseDie Aktie von Carl Zeiss Meditec (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, NASDAQ OTC-Symbol: CZMWF) markierte am 17. September 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 202,00 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seit diesem Hoch befinde sich die Aktie in einer starken Abwärtsbewegung. Am 9. Mai 2022 sei sie auf die Unterstützung bei 105,40 EUR gefallen. Seit diesem Tief befinde sich die Aktie in einem Bodenbildungsversuch. Dieser lasse sich bisher in einem Doppelboden eingrenzen. In den letzten Tagen habe die Aktie innerhalb dieses möglichen Bodens deutlich angezogen und notiere aktuell nur noch wenig unter der Nackenlinie, die bei 131,40 EUR liege.Kurzfristig sollte die Aktie von Carl Zeiss Meditec noch bis ca. 131,40 EUR ansteigen. Gelinge ihr ein signifikanter Ausbruch über diese Marke, dann ergäbe sich ein mittelfristiges Kaufsignal. Die Aktie könnte dann bis ca.156,10 EUR oder sogar 165,14 EUR ansteigen. Sollte der Wert allerdings unter 105,40 EUR abfallen, ergäbe sich ein mittelfristiges Verkaufssignal. Die Aktie könnte dann in Richtung 83,19 EUR abfallen. (Analyse vom 13.07.2022)Börsenplätze Carl Zeiss Meditec-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:128,25 EUR +1,54% (13.07.2022, 09:42)