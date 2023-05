Börsenplätze Carl Zeiss Meditec-Aktie:



Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, NASDAQ OTC-Symbol: CZMWF), Hauptsitz Jena, Deutschland, ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Mit 4.224 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2021/2022 (30. September) einen Umsatz von 1.902,8 Mio. Euro. (09.05.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, NASDAQ OTC-Symbol: CZMWF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Carl Zeiss Meditec habe die erst jüngst konkretisierten Ziele für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 bestätigt. Der sich aus den weiter angespannten Lieferketten ergebende Inflationsdruck bei Material und Personal dürfte den Medizintechnikkonzern auch im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres belasten. Anleger würden die Perspektiven daher wieder mit größerer Sorge betrachten."Aktionär"-Leser würden wissen: Carl Zeiss Meditec habe bereits Mitte April Eckdaten für das abgelaufene Quartal vorgelegt und seinen Ausblick konkretisiert. Für das Gesamtjahr peile der Medizintechnikkonzern einen Konzernumsatz von ungefähr 2,1 Milliarden Euro an. Der operative Gewinn (EBIT) sollte sich im zweiten Halbjahr gegenüber dem ersten Halbjahr deutlich erholen. Die EBIT-Marge für das Gesamtjahr solle 17 bis 20 Prozent erreichen.Im zweiten Jahresviertel sei wegen gestiegener Material- und Lohnkosten sowie Problemen in China der auf die Aktionäre entfallene Gewinn im Jahresvergleich um fast ein Drittel auf 62 Millionen Euro zurückgegangen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei wie bereits bekannt von Januar bis März um knapp ein Fünftel auf 83,6 Millionen Euro geschrumpft. Der Umsatz sei hingegen um gut 13 Prozent auf 504,2 Millionen Euro geklettert.Anleger warten weitere Details zur operativen Entwicklung an der Seitenlinie ab, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Carl Zeiss Meditec-Aktie. (Analyse vom 09.05.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link