Börsenplätze Carl Zeiss Meditec-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

100,05 EUR +1,27% (07.08.2023, 12:20)



XETRA-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

99,82 EUR +0,50% (07.08.2023, 12:02)



ISIN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

DE0005313704



WKN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

531370



Ticker-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

AFX



NASDAQ OTC-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

CZMWF



Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, NASDAQ OTC-Symbol: CZMWF), Hauptsitz Jena, Deutschland, ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Mit 4.224 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2021/2022 (30. September) einen Umsatz von 1.902,8 Mio. Euro. (07.08.2023/ac/a/t)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, NASDAQ OTC-Symbol: CZMWF) weiterhin zu kaufen.Nicht nur FY 23, sondern auch Q1 und Q2/24 würden Zeiten des Übergangs. Das Umsatzwachstum im H2 > H1/FY 23 werde zulegen, doch habe die Nachfragebelebung später und zögerlicher eingesetzt als zuvor geplant, würden die Analysten von EQUI.TS in ihrer jüngsten Studie zum Jenaer Medizintechnik-Konzern schreiben.Sie würden auch den Grund nennen: Der Abbau der Kundenläger wirke ab Q4/23 bis ins H1/24 mit insgesamt ca. EUR 70 Mio. dämpfend. Also werde seit 06/23 in Medizintechnik-Konzern zunehmend konservativer geplant. Das F&E-Tempo hingegen werde hochgehalten, das habe der CEO erst jüngst auf der Telefonkonferenz anlässlich der Q3-Zahlenwerks betont. Das Produktportfolio solle ergänzt und neue Verticals erschlossen werden, das sei die DNA der Firma.Die angestrebte Preisweitergabe falle durch den Lagerräumungseffekt bei den Kunden kurzfristig geringer aus, denn die übrigen Planparameter würden unverändert gelten (leichte Kostensteigerungen; noch Lieferkettenherausforderungen, anhaltend hohe F&E-Aufwendungen).Die kommunizierten und absehbaren Wachstumsperspektiven seien von der Börse vorsichtig bewertet, so die Einschätzung aus Frankfurt/M. Die Erwartungen allerdings seien auch für H1/24 zurückgenommen worden, wie auch die jüngst nochmals etwas gesunkene Bewertung der Peers zeige. Der Zielkurs sinke nochmals etwas.Der Rat von Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, lautet somit für die Carl Zeiss Meditec-Aktie weiterhin "kaufen". (Analyse vom 07.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link