Tradegate-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

114,70 EUR -7,61% (19.04.2023, 12:08)



XETRA-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

115,45 EUR -6,71% (19.04.2023, 11:54)



ISIN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

DE0005313704



WKN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

531370



Ticker-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

AFX



NASDAQ OTC-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

CZMWF



Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, NASDAQ OTC-Symbol: CZMWF), Hauptsitz Jena, Deutschland, ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Mit 4.224 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2021/2022 (30. September) einen Umsatz von 1.902,8 Mio. Euro. (19.04.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnik-Anbieters Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) unter die Lupe.Gestiegene Material- und Lohnkosten sowie Probleme in China hätten bei Carl Zeiss Meditec im zweiten Quartal auf die Profitabilität gedrückt. Der operative Gewinn solle sich zwar im zweiten Halbjahr gegenüber dem ersten Halbjahr deutlich erholen, Unsicherheitsfaktoren würden jedoch eine Ausweitung der Prognosebandbreite erforderlich machen. Die Aktie des thüringischen Medizintechnik-Konzerns tauche ab.Die Sorgen in China seien in Finanzkreisen zuletzt schon diskutiert worden. Hier habe das Unternehmen immerhin 30% seiner Gewinne erwirtschaft. Eine Fortsetzung des laufenden Rücksetzers Richtung 100/105 Euro sei nicht ausgeschlossen. Anleger sollten weitere Details zur operativen Entwicklung am 9.Mai an der Seitenlinie abwarten, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.04.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Carl Zeiss Meditec-Aktie: