Kurzprofil Cardiff Oncology Inc.:



Cardiff Oncology Inc. (ISIN: US14147L1089, WKN: A2P4GU, Ticker-Symbol: XE7C, NASDAQ-Symbol: CRDF) ist ein Biotechnologie-Unternehmen in der klinischen Phase. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von Behandlungen für Krebspatienten. (07.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cardiff Oncology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Cardiff Oncology Inc. (ISIN: US14147L1089, WKN: A2P4GU, Ticker-Symbol: XE7C, NASDAQ-Symbol: CRDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Schon fast unbemerkt arbeite sich der Biotech-Sektor aus dem Tal der Tränen. Ausgehend vom 52-Wochen-Tief aus dem Juni habe der NASDAQ Biotechnology Index rund 18 Prozent an Boden gutmachen können. Noch intensiver würden die Erholungsbewegungen bei Biotech-Small-Caps ausfallen, die unter Cash gehandelt würden. Dazu gehöre auch der "Aktionär"-Tipp, Cardiff Oncology."Der Aktionär" habe sich in Ausgabe 27/22 vier Biotech-Unternehmen gewidmet, die unter ihren Cash-Beständen (per Ende März) an der Börse gehandelt würden. Darunter: Der Krebs-Spezialist Cardiff Oncology.Gerade im Forschungsbereich der Onkologie habe es zuletzt zahlreiche M&A-Transaktionen gegeben. Auch der Small Cap Cardiff Oncology könnte ins Visier der Großen rücken, allen voran Pfizer dürfte an einer Transaktion interessiert sein. Im November 2021 habe der Pharma-Riese bereits 15 Millionen Dollar in den Krebsspezialisten gesteckt. Damals habe Pfizer für 2,4 Millionen Aktien je 6,22 Dollar auf den Tisch gelegt.Interessant: Pfizer habe auch in Trillium Therapeutics investiert, im Anschluss sei die Übernahme mit satter Prämie gefolgt. Cardiff Oncology fokussiere sich auf die Substanz Onvansertib. Der präzisionsonkologische Hoffnungsträger der Gesellschaft durchlaufe derzeit die klinische Entwicklung gegen eine Reihe von verschiedenen Krebsarten.Gewinne laufen lassen, Neueinsteiger warten einen Rücksetzer ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Cardiff Oncology-Aktie. Hochspekulativer Titel, nur wenig Kapital investieren! Der Stopp könne noch bei 1,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 07.07.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Pfizer.